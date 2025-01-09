Медведев выразил сомнение в успехах Трампа по прекращению конфликта на Украине
Экономика США живет неспешной жизнью, считает политик
09 января 2025, 18:05, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", – считает Медведев.
Он подчеркнул, что Трамп стремится "переделать мир" и создать собственную – "трамповскую" – политическую географию. Медведев назвал его идеи прожектерскими и нереальными.
Политик также отметил заявления избранного президента США о расширении страны за счет Канады и Гренландии, переименовании Мексиканского залива и борьбе с лидерами Великобритании и Германии при помощи Илона Маска.
"Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед", – заявил Медведев.
18:22:38 09-01-2025
Сам то че сделал? Стрелки у часов тудым-сюдым двигал и все... Денег нет но вы держитесь...
18:52:20 09-01-2025
Дональд уже открестился от обещания покончить с укро-москальской бойней "в течение суток", растянув срок реализации на полугодие, т.е. пролонгировав "оперативность" аж на два порядка! Ежу понятно что за фрукт этот болтолог...
19:21:01 09-01-2025
И здесь "палки в колёса" суёт
19:39:32 09-01-2025
- "Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны," генерал Лебедь: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится". а так человеческие трагедии будут очень долго продолжаться.
08:37:41 10-01-2025
Филипп Филиппыч (19:39:32 09-01-2025) - "Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта вес... из детей элиты --- Хантер Байден не пойдет
10:01:15 10-01-2025
Филипп Филиппыч (19:39:32 09-01-2025) - "Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта вес... Лебедь неоднозначный персонаж. Помню, как он заключил мирный договор с чеченцами в тот момент, когда российская армия могла закончить конфликт в ближайшее время. «МИРНЫЙ ДОГОВОР» позволил боевикам перегруппироваться, занять лучшие позиции, наводнить Чечню западным и исламистским оружием и начать новую войну с федеральными войсками , а также устраивать страшные теракты в России. Меня тоже сначала воодушевил мирный договор Лебедя, по TV показывали, как москвичи встречали его овациями. Только некоторые, в их числе был, как ни удивительно, Невзоров из 600секунд, призывали не останавливать войска, а закончить конфликт прямо сейчас. Я смотрела на него с негодование: «Вот предатель, он против мира!» А оказалось, что лебедевский «мир» привёл не к завершению войны, а к новой кровопролитной бойне, новой войне с ещё большими жертвами.
23:57:20 13-01-2025
Филипп Филиппыч (19:39:32 09-01-2025) - "Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта вес... К сожалению это правда.
11:26:38 10-01-2025
заключил мирный договор --- по сути он подписал капитуляцию. Сейчас тоже так можно. И война через день закончится. Даже без детей элиты
11:28:07 10-01-2025
"Выступая" на Эхе Москвы,невзоров долгое время проявлял себя как ярый русофоб.И только когда он сдернул за границу,его объявили иноагентом с последующей конфискацией имущества,которое он "нажил непосильным трудом" в России."
12:15:52 10-01-2025
Гость (11:28:07 10-01-2025) "Выступая" на Эхе Москвы,невзоров долгое время проявлял себя... Я с вами согласна про "Эхо". Но рассказываю о событиях 90х, Лебедь подписал договор. Тогда мы смотрели телевизор, в том числе 600 секунд. Помню, как показывали Лебедя с довольным лицом, овации в его честь. Я тоже думала: "Вот герой!" Помню, как Невзоров* на эмоциях чуть не вылазил из телика, сокрушался, что остановились перед завершением конфликта, надо сейчас дожимать боевиков. Теперь понимаю, как прав был тогда Невзоров*! Если бы не договор, через месяц всё бы закончилось, и не было Беслана! Жириновский тоже был против договора. Да собственно, Лебедь несамостоятельная фигура, договор готовил Березовский.