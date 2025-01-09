Медведев выразил сомнение в успехах Трампа по прекращению конфликта на Украине

Экономика США живет неспешной жизнью, считает политик

09 января 2025, 18:05, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", – считает Медведев.

Он подчеркнул, что Трамп стремится "переделать мир" и создать собственную – "трамповскую" – политическую географию. Медведев назвал его идеи прожектерскими и нереальными.

Политик также отметил заявления избранного президента США о расширении страны за счет Канады и Гренландии, переименовании Мексиканского залива и борьбе с лидерами Великобритании и Германии при помощи Илона Маска.