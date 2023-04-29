Медведев ответил на готовность Зеленского атаковать Крым
Политик пообещал отреагировать на это полным разгромом врага
29 апреля 2023, 16:03, ИА Амител
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил на анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление на Крым.
"Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества", – написал Медведев в телеграме.
Он также сказал, что не надо недооценивать "даже бредовые выступления". И пообещал ответить на это полным разгромом врага и "актом возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения".
"Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", – отметил чиновник.
Ранее Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.
18:34:05 29-04-2023
Да,уж...где раньше был Дмитрий Анатольевич,когда руководил Россией? А,сейчас мы сами доводим до всего этого.А,прекратить это можно уже сегодня- осуществи ракетные удары по центрам принятия решений и завтра уже Украина подпишет акт капитуляции.Но,кто- то очень этого не хочет!!! Без руководства нет ни армии,ни госупрсвоения,а мы не предпринимаем ни малейшего усилия,чтобы обезглавить бандеровцев и укронацистов...знает об этом Д Медведев или нет!?
22:26:19 29-04-2023
Владимир Георгиевич (18:34:05 29-04-2023) Да,уж...где раньше был Дмитрий Анатольевич,когда руководил Р... А Вы реально думаете, что западные кураторы только на Украине?
21:28:39 30-04-2023
На коррупции и лжи как удержится режим?