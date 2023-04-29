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Медведев ответил на готовность Зеленского атаковать Крым

Политик пообещал отреагировать на это полным разгромом врага

29 апреля 2023, 16:03, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил на анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление на Крым.

"Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества", – написал Медведев в телеграме.

Он также сказал, что не надо недооценивать "даже бредовые выступления". И пообещал ответить на это полным разгромом врага и "актом возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения". 

"Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", – отметил чиновник.

Ранее Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.

Комментарии 3

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Владимир Георгиевич

18:34:05 29-04-2023

Да,уж...где раньше был Дмитрий Анатольевич,когда руководил Россией? А,сейчас мы сами доводим до всего этого.А,прекратить это можно уже сегодня- осуществи ракетные удары по центрам принятия решений и завтра уже Украина подпишет акт капитуляции.Но,кто- то очень этого не хочет!!! Без руководства нет ни армии,ни госупрсвоения,а мы не предпринимаем ни малейшего усилия,чтобы обезглавить бандеровцев и укронацистов...знает об этом Д Медведев или нет!?

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Гость

22:26:19 29-04-2023

Владимир Георгиевич (18:34:05 29-04-2023) Да,уж...где раньше был Дмитрий Анатольевич,когда руководил Р... А Вы реально думаете, что западные кураторы только на Украине?

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Валентин

21:28:39 30-04-2023

На коррупции и лжи как удержится режим?

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