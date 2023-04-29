Медведев ответил на готовность Зеленского атаковать Крым

Политик пообещал отреагировать на это полным разгромом врага

29 апреля 2023, 16:03, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил на анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление на Крым.

"Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества", – написал Медведев в телеграме.

Он также сказал, что не надо недооценивать "даже бредовые выступления". И пообещал ответить на это полным разгромом врага и "актом возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения".

"Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", – отметил чиновник.

Ранее Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.