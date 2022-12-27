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Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США

Зампред Совбеза «поздравил» Запад с наступающим 2023 годом своим «футуристическим» прогнозом

27 декабря 2022, 08:49, Никита Черников

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев «поздравил» Запад с наступающим и сделал «футуристический прогноз» на 2023 год. Пост чиновник опубликовал в своём Telegram-канале.

«Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту», — написал он.

Всего политик предложил 10 пунктов, среди которых «распад Европейского союза», «создание Четвёртого рейха» и «гражданская война в США».

Что может произойти в 2023 году по мнению Дмитрия Медведева:

  1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

  2. Возврат Великобритании в Европейский союз.

  3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.

  4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

  5. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих).

  6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.

  7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

  8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.

  9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

  10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил экс-президент.

Ранее Дмитрий Медведев стал первым заместителем Владимира Путина в Военно-промышленной комиссии.

Комментарии 23

  • Он что курит ?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • С чувством юмора все в порядке ?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • С чувством юмора все в порядке ? - сомнительно. А если это юмор, то, может, ему Петросяна замещать лучше? На нашем телевидении такой "йумор" как раз в тему будет.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Нострадамус! Страшно, если даже часть сбудется..
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если для вас это юмор, то что то с вами явно не так. Много алкоголя употребляете?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Похоже он специально дичь несёт, чтобы если что откосить - мол был невменяем, с меня и взятки гладки.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А президент США разве не пародия , что то не смеётесь .
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Понятно, что впереди нас ждёт распад и гражданская война. И проблема будет только одна - как и где выжить!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а что плакать что ли все пропало . что будет то будет. Главное не ныть.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • так и хочется спеть: "Фантазер", ты меня называла
    27 декабря, Гость   Ответить
  • мухоморы ест?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Мой прогноз: доллар в России 200 руб, гречка по 300 руб/кг, смещение Путина, военный переворот, Украина вторгается в Белгород
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Чисто Ванга! Ему пора открывать прием, записывать в очередь желающих получить предсказания.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "Понятно, что впереди нас ждёт распад и гражданская война. И проблема будет только одна - как и где выжить!" - из Киева пишешь? Так уже это у вас случилось.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Мой прогноз: доллар в России 200 руб, гречка по 300 руб/кг, смещение Путина, военный переворот, Украина вторгается в Белгород - влажные мрии шароварного селюка.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Есть другие предсказания, которые уже проверены и подтверждены временем. Например, в 1995 году была прелюбопытнейшая публикация бывшего разведчика, полковника КГБ Любимова "Операция "Голгофа"". Там предсказывались кавказские войны, после которых последует кровопролитная война с Украиной, а кончится всё ракетно-ядерной войной на территории бывшего СССР. И уже случилось все, кроме последнего!!!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Прибалдел малость зампред Совбеза.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • В фильме предсказании "Падение Лондона" арабы перебьют всю верхушку коллективного Запада, а Путин так и будет в Кремле сидеть.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Время покажет! А вообще, если хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Война между западом и востоком с применением яо. Голод, новый вирус? Деньги хранить в криптовалюте?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Прямые поставки из Аргентины сказываются
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Это не прогноз, это - диагноз!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век. (с) Б. Окуджава
    27 декабря, Гость   Ответить
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