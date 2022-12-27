Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США
Зампред Совбеза «поздравил» Запад с наступающим 2023 годом своим «футуристическим» прогнозом
27 декабря 2022, 08:49, Никита Черников
Зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев «поздравил» Запад с наступающим и сделал «футуристический прогноз» на 2023 год. Пост чиновник опубликовал в своём Telegram-канале.
«Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту», — написал он.
Всего политик предложил 10 пунктов, среди которых «распад Европейского союза», «создание Четвёртого рейха» и «гражданская война в США».
Что может произойти в 2023 году по мнению Дмитрия Медведева:
Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
Возврат Великобритании в Европейский союз.
Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих).
Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.
«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил экс-президент.
Ранее Дмитрий Медведев стал первым заместителем Владимира Путина в Военно-промышленной комиссии.
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