Медведев: перехваченный разговор говорит о подготовке Германии к войне с Россией
По его словам, запись обсуждения военными ударов по мосту – это не просто "разговорчики"
03 марта 2024, 19:21, ИА Амител
Перехваченный разговор офицеров бундесвера показывает, что Германия готовится к войне с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, запись обсуждения военными ударов по мосту – это не просто "разговорчики". Медведев подчеркнул, что существует много исторических примеров, когда они принимают решение о начале военных войн вместо гражданских лиц. Таким образом, немецкие власти и сам канцлер Германии Олаф Шольц могут не знать о "происках военных".
"Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией", – написал политик.Напомним, что запись была сделана 19 февраля. Ее опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. На ней офицеры обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. При этом они выясняли, как в случае атаки Берлину избежать последствий.
08:25:48 04-03-2024
Ну если Симонян опубликовала, тогда точно готовятся.
Эх, Соловьев не успел у себя запостить!
09:35:49 04-03-2024
Шо, опять?
09:53:30 04-03-2024
подготовке Германии к войне с Россией --- опять что ли
10:11:11 04-03-2024
ФСБ наконец-то проснулось.А то всё Вован,да Колян.
13:07:46 04-03-2024
ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией разговора ---- Штирлица будут вычислять