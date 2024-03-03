WSJ: перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО
По мнению издания, утечка "принесла Кремлю пропагандистскую победу"
03 марта 2024, 09:55, ИА Амител
Перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, вызвал фурор в Германии и может обострить отношения Берлина с союзниками по НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Запись была сделана 19 февраля. На ней офицеры обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. При этом они выясняли, как в случае атаки Берлину избежать последствий.
"Утечка принесла Кремлю пропагандистскую победу и вызвала фурор в Германии, а также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора", – пишет газета.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин обязан оперативно предоставить объяснения по поводу переговоров офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.
10:29:40 03-03-2024
Обострить то есть какой-то мост рухнет в Германии?Или обострить острым язычком
12:43:44 03-03-2024
Ни ГРУ, ни ФСБ , а какой то армян перехватил. Это что за фэйки против армии ?
10:29:06 04-03-2024
этих офицеров звали Майк и Ник
11:01:43 04-03-2024
В Германии заподозрили, что там опять есть новый Штирлиц
11:05:09 04-03-2024
представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин обязан оперативно предоставить объяснения --- ну так вызовите посла, вручите ноту. Пока нет объяснений, отзовите своего посла, для консультаций. Не будет объяснений, предупредите о нежелательности посещения Германии российскими гражданами, в связи с непредсказуемостью обстановки. Не мы обсуждали, как взорвать немецкий мост, а они, как взорвать наш