Медведев назвал условие возобновления США военной помощи Украине
Поставки вооружений возобновятся после заключения сырьевого договора, считает зампред Совбеза РФ
05 марта 2025, 17:42, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что поставки американских вооружений Киеву возобновятся сразу после заключения соглашения о редкоземельных ресурсах между Украиной и США.
"Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора", – написал он на своей странице во "ВКонтакте".
По словам зампреда Совбеза РФ, это означает, что после заключения договора поставки американских вооружений Украине, вероятно, возобновятся, "при том что Европа уже увеличила их".
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостановили военную помощь Украине. Это продлится до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит приверженности Киева мирным переговорам.
28 февраля в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.
После встречи президент США заявил, что украинский лидер "не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам".
18:33:37 05-03-2025
Накаркает...
18:36:27 05-03-2025
С кем выгоднее будет сделка, с тем и заключит её заокеанский торгаш, поклоняющийся единственному кумиру - Золотому тельцу!
21:21:04 05-03-2025
И без его соображений все про это знают.
10:29:54 06-03-2025
после заключения сырьевого договора ---- есть надежда, что Зеленский не продаст Украину! Чем дольше он ее будет не продавать, тем больше его будут прессовать. Надо чтобы и Трамп долго не сдавался, и Зеленский держался, как можно дольше. Держись Зеленский, ты же герой! Мочи его, Трамп, он тебя не уважает! И так подольше