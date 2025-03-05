Медведев назвал условие возобновления США военной помощи Украине

Поставки вооружений возобновятся после заключения сырьевого договора, считает зампред Совбеза РФ

05 марта 2025, 17:42, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что поставки американских вооружений Киеву возобновятся сразу после заключения соглашения о редкоземельных ресурсах между Украиной и США.

"Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора", – написал он на своей странице во "ВКонтакте".

По словам зампреда Совбеза РФ, это означает, что после заключения договора поставки американских вооружений Украине, вероятно, возобновятся, "при том что Европа уже увеличила их".

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостановили военную помощь Украине. Это продлится до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит приверженности Киева мирным переговорам.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что лидеры подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако переговоры переросли в конфликт. По данным СМИ, Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, и сделка сорвалась.

После встречи президент США заявил, что украинский лидер "не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам".