Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России
Он отметил, что в этой ситуации важна лишь реакция Москвы на фоне принятия новой версии ядерной доктрины
19 ноября 2024, 18:45, ИА Амител
Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России может повлечь крайне серьезные последствия. Как сообщает "360", об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Несмотря на пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьезные последствия", – написал он.
Он отметил, что в этой ситуации важна лишь реакция России на фоне принятия обновленной ядерной доктрины. Из-за этого использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение блока на РФ. В такой ситуации у Москвы возникнет право на ответный удар оружием массового поражения по основным объектам НАТО, "где бы они ни находились", а также украинской столице.
19:19:13 19-11-2024
красные линии стерлись?
19:50:25 19-11-2024
Гость (19:19:13 19-11-2024) красные линии стерлись?... Медведев, пошел по кругу, чиркая новые красные линии.
20:11:23 19-11-2024
Реально только гонят
23:44:54 19-11-2024
Брянская область, это уже глубь России? Или ещё нет!?
08:48:17 20-11-2024
А я то думаю где же этот персонаж. Он говорил пусть хоть что-нибудь прилетит в сторону России, а тут вторглись в Курскую область, атака на Брянскую, или это не Россия? Пусть тогда скажет, что он считает Российской территорией, бездельник
09:39:28 20-11-2024
по основным объектам НАТО, "где бы они ни находились", а также украинской столице ----- только последняя фраза имеет смысл. И если под словами "где бы они ни находились" он имеет в виду территорию, с которой взлетят ракеты, тогда это логично. А если любую другую территорию, тогда это именно то, что и ждет Зеленский
09:54:42 20-11-2024
Старик бидон сильно ограничил дальность и разрешил натовцам применять только один вид
короче все они уже это применяли регулярно теперь только легально. Ну пусть ждут ответки тоже вполне официальной. А ядерку вообще применять не стоит по нато пока они не применят первыми. Лучше всего это старый добрый ФАБ и солнцепек. Вполне нормально натовцы этим оружием будут получать по мордам