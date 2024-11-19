Медведев предупредил о последствиях ударов вглубь России

Он отметил, что в этой ситуации важна лишь реакция Москвы на фоне принятия новой версии ядерной доктрины

19 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: https://vk.com/dm

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России может повлечь крайне серьезные последствия. Как сообщает "360", об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Несмотря на пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьезные последствия", – написал он.

Он отметил, что в этой ситуации важна лишь реакция России на фоне принятия обновленной ядерной доктрины. Из-за этого использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение блока на РФ. В такой ситуации у Москвы возникнет право на ответный удар оружием массового поражения по основным объектам НАТО, "где бы они ни находились", а также украинской столице.