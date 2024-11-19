Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Среди условий применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против России

19 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновление ядерной доктрины в России. Об этом сообщает ТАСС.

Тезисы обновленной ядерной доктрины:

агрессию против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства рассмотрят как совместное нападение;

готовность России применить ядерное оружие обеспечивает ядерное сдерживание;

РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии;

обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание;

одно из условий для применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против РФ;

предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ является основанием для ядерного сдерживания такого государства.

Новую редакцию ядерной доктрины также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру. С его слов, актуализация ядерной доктрины привела документ в соответствие с нынешней политической обстановкой.