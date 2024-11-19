Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ
Среди условий применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против России
19 ноября 2024, 16:45, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин утвердил обновление ядерной доктрины в России. Об этом сообщает ТАСС.
Тезисы обновленной ядерной доктрины:
- агрессию против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства рассмотрят как совместное нападение;
- готовность России применить ядерное оружие обеспечивает ядерное сдерживание;
- РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии;
- обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание;
- одно из условий для применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против РФ;
- предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ является основанием для ядерного сдерживания такого государства.
Новую редакцию ядерной доктрины также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру. С его слов, актуализация ядерной доктрины привела документ в соответствие с нынешней политической обстановкой.
17:06:13 19-11-2024
так все условия УЖЕ есть - кучи дронов и враг на родной земле и дальние ракеты, давайте уже мочите, сколько можно? только вот вопрос КУДА? в Польшу или сразу в Вашингтон, чтоб уж конкретно наверняка
07:26:12 20-11-2024
А не получится так, как всегда. Дойдет до дела и выяснится, что генералы и министры все уже продали. Откуда-то берутся у них миллиарды. Почти каждый день кого-то ловят на воровстве.
09:49:40 20-11-2024
Среди условий применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против России ---- хорошая новость. Может если три года назад это уже было бы в доктрине, может и по другому бы пошло. Хотя скорее всего все думают, что это блеф. Все думают, что все уже продали, или заржавело, или испугаются. А то, что это не так, узнавать ведь не желательно. Но возможно придется узнать