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Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Среди условий применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против России

19 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил обновление ядерной доктрины в России. Об этом сообщает ТАСС.

Тезисы обновленной ядерной доктрины:

  • агрессию против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства рассмотрят как совместное нападение;
  • готовность России применить ядерное оружие обеспечивает ядерное сдерживание;
  • РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии;
  • обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание;
  • одно из условий для применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против РФ;
  • предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ является основанием для ядерного сдерживания такого государства.

Новую редакцию ядерной доктрины также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру. С его слов, актуализация ядерной доктрины привела документ в соответствие с нынешней политической обстановкой.

Ракета / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

17:06:13 19-11-2024

так все условия УЖЕ есть - кучи дронов и враг на родной земле и дальние ракеты, давайте уже мочите, сколько можно? только вот вопрос КУДА? в Польшу или сразу в Вашингтон, чтоб уж конкретно наверняка

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Гость

07:26:12 20-11-2024

А не получится так, как всегда. Дойдет до дела и выяснится, что генералы и министры все уже продали. Откуда-то берутся у них миллиарды. Почти каждый день кого-то ловят на воровстве.

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Гость

09:49:40 20-11-2024

Среди условий применения ядерного оружия – старт баллистических ракет против России ---- хорошая новость. Может если три года назад это уже было бы в доктрине, может и по другому бы пошло. Хотя скорее всего все думают, что это блеф. Все думают, что все уже продали, или заржавело, или испугаются. А то, что это не так, узнавать ведь не желательно. Но возможно придется узнать

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