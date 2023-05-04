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Медведев призвал физически устранить Зеленского

Украинский президент не нужен даже для того, чтобы подписать "акт о безоговорочной капитуляции"

04 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

У России не осталось вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший президент, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Зеленский не нужен даже для того, чтобы подписать "акт о безоговорочной капитуляции". Он напомнил, что в Великой Отечественной войне Адольф Гитлер до него не дожил.

Кроме того, Медведев считает, что устранить нужно и ближайшее окружение украинского президента.

Напомним, пресс-служба Кремля заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.

В Кремле подчёркивают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется. Песков рассказал, что Путина в тот момент в Кремле не было, он никак не пострадал.

Вместе с тем Зеленский заявил, что Киев не признаёт ответственность за эту атаку. По его словам, Украина не собирается атаковать "Путина или Москву". 

Комментарии 24

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горожанка

10:19:00 04-05-2023

Не думала, что скажу, но согласна с каждым его словом!!!

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Гость

10:27:28 04-05-2023

Богатырь !

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Гость

10:33:02 04-05-2023

282 УК РФ

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Гость

10:57:06 04-05-2023

Глава 34 УК РФ

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Гость

10:59:08 04-05-2023

Одна фамилия чего стоит, МЕДВЕДЕВ!!!!!!!

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Гость

10:59:53 04-05-2023

Если бы год назад призвал

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Гость

11:22:16 04-05-2023

Дудаева уже устранили, легче после этого не стало. ..

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Гость

11:28:47 04-05-2023

Гость (11:22:16 04-05-2023) Дудаева уже устранили, легче после этого не стало. ..... Война закончилась

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Гость

11:46:46 04-05-2023

Абсолютно ясно одно - эта вражда теперь на века. Воевать придётся долго, страшно и очень многие уже никогда не увидят ни осень, ни снег.

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Гость

11:57:05 04-05-2023

Гость (11:46:46 04-05-2023) Абсолютно ясно одно - эта вражда теперь на века. Воевать при... Ну это как воевать. При неблагоприятном развити все очень быстро закончится. Как США быстро закончили с Японией после Хиросимы и Нагасаки. И не факт, что Запад влезет в ядерную войну из-за Украины. Ее ведь уже будет не вернуть. Могут просто ввести страшные санкции, как за Хиросиму и Нагасаки

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Гость

12:01:32 04-05-2023

А доказательства нам не требуются? Ну расследование например провести.

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Гость

12:27:27 04-05-2023

Гость (12:01:32 04-05-2023) А доказательства нам не требуются? Ну расследование наприме... По Северным потокам уже провели. Если такое же, то оно уже готово

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Гость

12:09:36 04-05-2023

Гость (11:57:05 04-05-2023) И не факт, что Запад влезет в ядерную войну из-за Украины. А вспомнить основы физической географии на уровне седьмого класса средней школы не судьба? Подсказка: Роза ветров.

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Гость

12:23:23 04-05-2023

Гость (12:09:36 04-05-2023) А вспомнить основы физической географии на уровне седьмого к... Вопрос на уровне интеллекта третьего класса, война на века или роза ветров, что хуже? Без подсказки

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Двоечник

12:39:48 04-05-2023

Гость (12:09:36 04-05-2023) А вспомнить основы физической географии на уровне седьмого к... И что вам говорит ваша Роза? Что-то от Чернобыля след на Белоруссию лёг? Или тогда Розы ещё не было? А как же "ветры с Атлантики"? Они куда дуют?

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Гость

12:26:04 04-05-2023

От розы ветров пострадает и Европа, им же пофиг, они поднимают градус напряженности, идут на риск

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Гость

12:41:12 04-05-2023

Шельф тоже назад заберёт? Надо-бы...

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Гость

12:42:24 04-05-2023

Европейцы реально боятся. Ведь призывы бомбить Варшаву, "Можем повторить", "На Берлин" у нас появились задолго до СВО. А в школах у них с 5 класса изучают, что - цитирую - "Гитлер был вынужден атаковать превосходящие силы русских, поскольку 24 июня 1941 года полчища русских атаковали бы мирную Европу на протяжении всей границы, бомбили бы Варшаву, Берлин, Прагу". Началась бы так называемая "Операция "Гроза" Сталина по захвату всей Европы с высылкой европейцев в сибирские концлагеря смерти.

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Гость

17:56:13 04-05-2023

Гость (12:42:24 04-05-2023) Европейцы реально боятся. Ведь призывы бомбить Варшаву, "Мож... Осмелюсь спросить - а в каких учебниках и на каком языке Вы такую чушь читали? Нам в советской школе рассказывали про союз с нацистской Германией, пакт Молотова-Риббентропа (про секретные протоколы молчали, естественно), про договор о дружбе и границе, которые действовали почти два года, пока в течение второй мировой войны Гитлер покорял Европу, споткнувшись, правда, на Англии. А мы в это время поставляли ему разные стратегические товары и продовольствие, и шли составы через границу до первого дня нападения Германии на СССР.

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Гость

12:49:06 04-05-2023

Сегодня в интервью на евровидении один,мягко говоря, неумный европеец ( но на вид цивилизованный)) ратовал за повышение производства боеприпасов в целях помощи украине.То есть,мягко говоря,неумный европеец свет в конце туннеля видит в увеличении вооружения,но никак не наоборот.При этом тому европейцу не приходит в голову, что противник украины-ядерная держава, способная уничтожить весь мир несколько раз.Каких только маразматических дебилов не рожает европейская земля.И суёт во власть.

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Гость

14:41:14 04-05-2023

Гость (12:49:06 04-05-2023) Сегодня в интервью на евровидении один,мягко говоря, неумный... свет в конце туннеля видит в увеличении вооружения --- и никакой розы ветров не боится

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Гость

12:52:20 04-05-2023

Судить и казнить...

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Андрей

12:58:11 04-05-2023

А что на счет тульпана ветров?

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Гость

17:48:12 04-05-2023

Гость (12:49:06 04-05-2023) Сегодня в интервью на евровидении один,мягко говоря, неумный... Где показывают Евровидение? А насчёт "уничтожения всего мира" - это всё равно что и себя самого убить, так зачем же весь мир приплетать? Сигани этажа с 25-го, это много проще.

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