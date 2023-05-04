Медведев призвал физически устранить Зеленского

Украинский президент не нужен даже для того, чтобы подписать "акт о безоговорочной капитуляции"

04 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У России не осталось вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший президент, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Зеленский не нужен даже для того, чтобы подписать "акт о безоговорочной капитуляции". Он напомнил, что в Великой Отечественной войне Адольф Гитлер до него не дожил.

Кроме того, Медведев считает, что устранить нужно и ближайшее окружение украинского президента.

Напомним, пресс-служба Кремля заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.

В Кремле подчёркивают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется. Песков рассказал, что Путина в тот момент в Кремле не было, он никак не пострадал.

Вместе с тем Зеленский заявил, что Киев не признаёт ответственность за эту атаку. По его словам, Украина не собирается атаковать "Путина или Москву".