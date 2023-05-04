Медведев призвал физически устранить Зеленского
Украинский президент не нужен даже для того, чтобы подписать "акт о безоговорочной капитуляции"
04 мая 2023, 10:15, ИА Амител
У России не осталось вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший президент, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Зеленский не нужен даже для того, чтобы подписать "акт о безоговорочной капитуляции". Он напомнил, что в Великой Отечественной войне Адольф Гитлер до него не дожил.
Кроме того, Медведев считает, что устранить нужно и ближайшее окружение украинского президента.
Напомним, пресс-служба Кремля заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.
В Кремле подчёркивают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется. Песков рассказал, что Путина в тот момент в Кремле не было, он никак не пострадал.
Вместе с тем Зеленский заявил, что Киев не признаёт ответственность за эту атаку. По его словам, Украина не собирается атаковать "Путина или Москву".
10:19:00 04-05-2023
Не думала, что скажу, но согласна с каждым его словом!!!
10:27:28 04-05-2023
Богатырь !
10:33:02 04-05-2023
282 УК РФ
10:57:06 04-05-2023
Глава 34 УК РФ
10:59:08 04-05-2023
Одна фамилия чего стоит, МЕДВЕДЕВ!!!!!!!
10:59:53 04-05-2023
Если бы год назад призвал
11:22:16 04-05-2023
Дудаева уже устранили, легче после этого не стало. ..
11:28:47 04-05-2023
Гость (11:22:16 04-05-2023) Дудаева уже устранили, легче после этого не стало. ..... Война закончилась
11:46:46 04-05-2023
Абсолютно ясно одно - эта вражда теперь на века. Воевать придётся долго, страшно и очень многие уже никогда не увидят ни осень, ни снег.
11:57:05 04-05-2023
Гость (11:46:46 04-05-2023) Абсолютно ясно одно - эта вражда теперь на века. Воевать при... Ну это как воевать. При неблагоприятном развити все очень быстро закончится. Как США быстро закончили с Японией после Хиросимы и Нагасаки. И не факт, что Запад влезет в ядерную войну из-за Украины. Ее ведь уже будет не вернуть. Могут просто ввести страшные санкции, как за Хиросиму и Нагасаки
12:01:32 04-05-2023
А доказательства нам не требуются? Ну расследование например провести.
12:27:27 04-05-2023
Гость (12:01:32 04-05-2023) А доказательства нам не требуются? Ну расследование наприме... По Северным потокам уже провели. Если такое же, то оно уже готово
12:09:36 04-05-2023
Гость (11:57:05 04-05-2023) И не факт, что Запад влезет в ядерную войну из-за Украины. А вспомнить основы физической географии на уровне седьмого класса средней школы не судьба? Подсказка: Роза ветров.
12:23:23 04-05-2023
Гость (12:09:36 04-05-2023) А вспомнить основы физической географии на уровне седьмого к... Вопрос на уровне интеллекта третьего класса, война на века или роза ветров, что хуже? Без подсказки
12:39:48 04-05-2023
Гость (12:09:36 04-05-2023) А вспомнить основы физической географии на уровне седьмого к... И что вам говорит ваша Роза? Что-то от Чернобыля след на Белоруссию лёг? Или тогда Розы ещё не было? А как же "ветры с Атлантики"? Они куда дуют?
12:26:04 04-05-2023
От розы ветров пострадает и Европа, им же пофиг, они поднимают градус напряженности, идут на риск
12:41:12 04-05-2023
Шельф тоже назад заберёт? Надо-бы...
12:42:24 04-05-2023
Европейцы реально боятся. Ведь призывы бомбить Варшаву, "Можем повторить", "На Берлин" у нас появились задолго до СВО. А в школах у них с 5 класса изучают, что - цитирую - "Гитлер был вынужден атаковать превосходящие силы русских, поскольку 24 июня 1941 года полчища русских атаковали бы мирную Европу на протяжении всей границы, бомбили бы Варшаву, Берлин, Прагу". Началась бы так называемая "Операция "Гроза" Сталина по захвату всей Европы с высылкой европейцев в сибирские концлагеря смерти.
17:56:13 04-05-2023
Гость (12:42:24 04-05-2023) Европейцы реально боятся. Ведь призывы бомбить Варшаву, "Мож... Осмелюсь спросить - а в каких учебниках и на каком языке Вы такую чушь читали? Нам в советской школе рассказывали про союз с нацистской Германией, пакт Молотова-Риббентропа (про секретные протоколы молчали, естественно), про договор о дружбе и границе, которые действовали почти два года, пока в течение второй мировой войны Гитлер покорял Европу, споткнувшись, правда, на Англии. А мы в это время поставляли ему разные стратегические товары и продовольствие, и шли составы через границу до первого дня нападения Германии на СССР.
12:49:06 04-05-2023
Сегодня в интервью на евровидении один,мягко говоря, неумный европеец ( но на вид цивилизованный)) ратовал за повышение производства боеприпасов в целях помощи украине.То есть,мягко говоря,неумный европеец свет в конце туннеля видит в увеличении вооружения,но никак не наоборот.При этом тому европейцу не приходит в голову, что противник украины-ядерная держава, способная уничтожить весь мир несколько раз.Каких только маразматических дебилов не рожает европейская земля.И суёт во власть.
14:41:14 04-05-2023
Гость (12:49:06 04-05-2023) Сегодня в интервью на евровидении один,мягко говоря, неумный... свет в конце туннеля видит в увеличении вооружения --- и никакой розы ветров не боится
12:52:20 04-05-2023
Судить и казнить...
12:58:11 04-05-2023
А что на счет тульпана ветров?
17:48:12 04-05-2023
Гость (12:49:06 04-05-2023) Сегодня в интервью на евровидении один,мягко говоря, неумный... Где показывают Евровидение? А насчёт "уничтожения всего мира" - это всё равно что и себя самого убить, так зачем же весь мир приплетать? Сигани этажа с 25-го, это много проще.