Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву

По его словам, у Киева "нет достаточного количества оружия для этого"

03 мая 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский не признал ответственность Киева за попытку атаковать дронами Кремль. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Киев не атакует "Путина или Москву".

"У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", – заявил он.

Напомним, пресс-служба Кремля заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.

В Кремле подчёркивают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется. Песков рассказал, что Путина в тот момент в Кремле не было, он никак не пострадал.