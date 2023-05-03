НОВОСТИОбщество

Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву

По его словам, у Киева "нет достаточного количества оружия для этого"

03 мая 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский не признал ответственность Киева за попытку атаковать дронами Кремль. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Киев не атакует "Путина или Москву". 

"У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", – заявил он. 

Напомним, пресс-служба Кремля заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.

В Кремле подчёркивают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется. Песков рассказал, что Путина в тот момент в Кремле не было, он никак не пострадал.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

06:42:08 04-05-2023

Теперь всё понятно

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:06 04-05-2023

На наших СМИ говорят, что если бы год назад атаковали киевскую власть в Киеве гиперзвуковыми ракетными ударами, все могло бы закончится год назад

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас

10:46:59 04-05-2023

11/09 не напоминает? атакуем сами себя потом за 3 секунды знаем кто виноват?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:38 04-05-2023

Стас (10:46:59 04-05-2023) 11/09 не напоминает? атакуем сами себя потом за 3 секунды зн... Так и Скрипалей напоминает. Быстрое установление виновных придумали давно. Это только взрывы Северных потоков расследовать невозможно. А на войне это делается моментально, на войне всем понятно, кто стреляет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:36 04-05-2023

Гость (12:36:38 04-05-2023) Так и Скрипалей напоминает. Быстрое установление виновных пр... Главное совершенно не понятно кому выгодно чтобы Северные потоки не работали ))))Голову можно сломать )) Один лохматый закрытого радио руками разводит,мол ничего в голову не приходит....Кто же это мог взорвать Северные потоки построенные для подачи российского газа в европу )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:56 04-05-2023

Гость (13:38:36 04-05-2023) Главное совершенно не понятно кому выгодно чтобы Северные п... Неча этим ****приводным наш газ продавать! Самим нужен!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров