Зеленский утверждает, что Украина не атаковала Путина или Москву
По его словам, у Киева "нет достаточного количества оружия для этого"
03 мая 2023, 22:53, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский не признал ответственность Киева за попытку атаковать дронами Кремль. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Киев не атакует "Путина или Москву".
"У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду... Мы не атаковали Путина", – заявил он.
Напомним, пресс-служба Кремля заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.
В Кремле подчёркивают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется. Песков рассказал, что Путина в тот момент в Кремле не было, он никак не пострадал.
06:42:08 04-05-2023
Теперь всё понятно
07:27:06 04-05-2023
На наших СМИ говорят, что если бы год назад атаковали киевскую власть в Киеве гиперзвуковыми ракетными ударами, все могло бы закончится год назад
10:46:59 04-05-2023
11/09 не напоминает? атакуем сами себя потом за 3 секунды знаем кто виноват?
12:36:38 04-05-2023
Стас (10:46:59 04-05-2023) 11/09 не напоминает? атакуем сами себя потом за 3 секунды зн... Так и Скрипалей напоминает. Быстрое установление виновных придумали давно. Это только взрывы Северных потоков расследовать невозможно. А на войне это делается моментально, на войне всем понятно, кто стреляет
13:38:36 04-05-2023
Гость (12:36:38 04-05-2023) Так и Скрипалей напоминает. Быстрое установление виновных пр... Главное совершенно не понятно кому выгодно чтобы Северные потоки не работали ))))Голову можно сломать )) Один лохматый закрытого радио руками разводит,мол ничего в голову не приходит....Кто же это мог взорвать Северные потоки построенные для подачи российского газа в европу )
13:48:56 04-05-2023
Гость (13:38:36 04-05-2023) Главное совершенно не понятно кому выгодно чтобы Северные п... Неча этим ****приводным наш газ продавать! Самим нужен!