Медведев призвал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

По мнению экс-президента, это ненормальная ситуация

11 июля 2024, 14:11, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров. Возникающий в сфере перекос нужно исправить, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

По его мнению, такого быть не должно и это ненормальная ситуация.

"Нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем", – цитирует его ТАСС.

Ранее Медведев призвал россиян готовиться к сражениям для защиты Отечества.