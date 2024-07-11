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Медведев призвал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

По мнению экс-президента, это ненормальная ситуация

11 июля 2024, 14:11, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров. Возникающий в сфере перекос нужно исправить, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

По его мнению, такого быть не должно и это ненормальная ситуация.

"Нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем", – цитирует его ТАСС.

Ранее Медведев призвал россиян готовиться к сражениям для защиты Отечества.

Дмитрий Медведев Политика зарплаты

Комментарии 20

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Гость

14:14:53 11-07-2024

Синька - зло

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Мусик

14:31:54 11-07-2024

Гость (14:14:53 11-07-2024) Синька - зло... ваши подозрения беспочвенны.

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Гость

14:17:52 11-07-2024

железная логика!?
не поднять зп инженерам!?
а не допустить рост зп курьерам!!!?
*
вот науправляли...!? вот экономику страны прёт как квашню во все стороны...!?

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Гость

14:20:27 11-07-2024

Спохватился... давно уже курьеры больше инженеров получают...

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Гость

14:23:07 11-07-2024

Возникающий в сфере перекос нужно исправить/////Каким образом, почему он этого не предложил? Видимо потому что не знает

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Гость

14:52:03 11-07-2024

Гость (14:23:07 11-07-2024) Возникающий в сфере перекос нужно исправить/////Каким образо... Примерно так же, как он в свое время Рутрекер запрещал - как он работает, мы же его запретили?..

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Гость

14:27:13 11-07-2024

так может поднять зп у инженеров, а не сдержать рост зп курьеров?

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Гость

14:33:29 11-07-2024

Гость (14:27:13 11-07-2024) так может поднять зп у инженеров, а не сдержать рост зп курь... Ну конечно же нет. Вы хотите, чтобы всем было хорошо, что ли? Наивный. Они сделают так, чтобы всем было одинаково плохо.

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Мусик

14:35:38 11-07-2024

Гость (14:27:13 11-07-2024) так может поднять зп у инженеров, а не сдержать рост зп курь... вот вы с такими предложениями выбиваетсь из майнстрима.
одумайтесь пока не поздно.

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Гость

14:45:33 11-07-2024

Гость (14:27:13 11-07-2024) так может поднять зп у инженеров, а не сдержать рост зп курь... Рассуждаете как типичный иноагент

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Гость

16:36:24 11-07-2024

Гость (14:27:13 11-07-2024) так может поднять зп у инженеров, а не сдержать рост зп курь... Видите ли коллега...
Если поднимать зп инженерам, то сразу же поднимут голову врачи, учителя... Как ниже тут уже начали писать про них некоторые умники...!
А так... Бац! Понизить низ снизу, и поднять вверх сверху... ©
И не нужно ни кому ни чего выплачивать, а даже наоборот можно повысить прибыль, тем кому она нужнее! Богатым...!

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Гость

14:54:22 11-07-2024

Рынок сам регулирует зарплаты, если у курьеров зарплаты выше, значит они больше востребованы в нашей экономике, вот когда экономике понадобятся инженеры тогда и зарплата начнет расти.

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Гость

14:59:05 11-07-2024

> По мнению экс-президента, это ненормальная ситуация

По моему мнению это вполне нормальная для капиталистической экономики ситуация.

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Гость из будущего

15:04:48 11-07-2024

А где проходил службу сын Медведева?

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Гость

19:03:56 11-07-2024

Гость из будущего (15:04:48 11-07-2024) А где проходил службу сын Медведева? ... у господина какого-нибудь?

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гость

15:42:07 11-07-2024

вот интересно, как ляпнет, так ляпнет

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Гость

15:44:38 11-07-2024

А нормально,что УЧИТЕЛЯ зарабатывают меньше,чем курьеры. По крайней мере,в Алтайском крае.

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гость в гостях у гостей

16:58:40 11-07-2024

перечитайте: "Инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров. Возникающий в сфере перекос нужно исправить, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.". где здесь про не допустить рост зарплат курьеров? журналистское лукавство

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Олег

19:50:32 11-07-2024

Кого призвал то ?
Инженеры, работать по ставке ниже курьера недостойно и недопустимо! - вот это призыв называется.

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Гость

20:29:45 11-07-2024

Лучше бы призвал не допустить рост зарплат министров и депутатов до уровня курьеров.

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