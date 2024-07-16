Медведев призвал "казнить, казнить и казнить" украинских националистов

Также он написал несколько строк из стихотворения Константина Симонова

16 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в своем Telegram-канале казнить украинских военнослужащих на СВО.

Медведев указал, что при обсуждении того, что делают "украинские изверги" с российскими пленными, часто ссылаются на известные всему миру Женевские конвенции. Однако, по его мнению, уже не может быть никакого милосердия.

"Здесь нет места добру. Только убей! Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!" – отметил Медведев.

Также он процитировал несколько строк из стихотворения Константина Симонова, написанного во время Великой Отечественной войны: "Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей!"