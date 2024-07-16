Медведев призвал "казнить, казнить и казнить" украинских националистов
Также он написал несколько строк из стихотворения Константина Симонова
16 июля 2024, 14:30, ИА Амител
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в своем Telegram-канале казнить украинских военнослужащих на СВО.
Медведев указал, что при обсуждении того, что делают "украинские изверги" с российскими пленными, часто ссылаются на известные всему миру Женевские конвенции. Однако, по его мнению, уже не может быть никакого милосердия.
"Здесь нет места добру. Только убей! Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!" – отметил Медведев.
Также он процитировал несколько строк из стихотворения Константина Симонова, написанного во время Великой Отечественной войны: "Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей!"
14:35:46 16-07-2024
Большого ума ... Юпитеру дозволено ? Интересно, а по статье за экстремизм не?
14:38:15 16-07-2024
Что то недимон совсем разбушевался. А как же конвенции?
14:45:07 16-07-2024
Не логично, тогда они вообще сдаваться не будут, им будет нечего терять, если все равно в плену убьют. Даже если так делать, афишировать это не надо. Надо наоборот, показывать, как хорошо тем, кто сдался. Засняли ролик, где он рассказал как ему хорошо, а уж потом может он куда то уехал работать в тайгу, а там связи нет
16:41:34 16-07-2024
Гость (14:45:07 16-07-2024) Не логично, тогда они вообще сдаваться не будут, им будет не...
Надеетесь, что во власти такие же лжецы и лицемеры как вы? В принципе, не сильно ошибаетесь...
19:54:14 16-07-2024
Гость (14:45:07 16-07-2024) Не логично, тогда они вообще сдаваться не будут, им будет не... фашики примерно так и обещали
14:54:13 16-07-2024
А Димон то прав на все 100%
15:21:20 16-07-2024
Гость (14:54:13 16-07-2024) А Димон то прав на все 100%...
Неправ он.
14:56:13 16-07-2024
Он совсем с катушек сошел?
15:02:14 16-07-2024
Как барматухи хлебнет, так его прям несёт! Вроди лето...
15:08:55 16-07-2024
" Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!"... вроде и тоже самое, да не совсем...
15:26:26 16-07-2024
Про пленных он не говорил, он говорил о врагах....во время ВОВ были такие приказы: "Пленных не брать"
16:06:31 16-07-2024
Добрый и злой опер. Ну кто понял тот понял
16:17:05 16-07-2024
Завтра опять напишут, что его не так поняли и слова вырванны желтыми журналистами из общего смысла поста.
16:20:19 16-07-2024
Дайте Димону опохмелиться
16:42:59 16-07-2024
А сын его воюет? Или хотя бы в армии был?
17:24:00 16-07-2024
Гость (16:42:59 16-07-2024) А сын его воюет? Или хотя бы в армии был? ... Ты иноагент что-ли?
Разжигать не нужно, в такой ситуации
17:23:03 16-07-2024
Не лишней будет таблетка памяти, не все помнят , что случилось с бойцами Азова которых с таким трудом и героизмом пытались выбить с завода. Как они в Турции вместо тюрьмы или могилы оказались.
Куда Тайра делась которую чуть ли не главным идеологом нацизма и безжалостным киллером пиарили по всем нашим каналам. Да куча такого, что должно мешать удивляться
18:30:18 16-07-2024
Так скатиться, до роли придворного шута.
18:37:34 16-07-2024
Гость (18:30:18 16-07-2024) Так скатиться, до роли придворного шута.... в смысле скатиться?
19:02:51 16-07-2024
Гость (18:30:18 16-07-2024) Так скатиться, до роли придворного шута.... Может, это сроду не он сочиняет. Вряд ли сам сидит в соцсетях. Нанял творческих людей, они креативят)))
19:19:31 16-07-2024
Зачем же всех военнослужащих ВСУ, только батальона Азов. Примеры уже были в ВОВ(военнослужащих полка Вермахта, который принимал участие в казни Зои Космодемьянской тоже не брали в плен, а уничтожали на месте)
20:18:08 16-07-2024
Гость (19:19:31 16-07-2024) Зачем же всех военнослужащих ВСУ, только батальона Азов. При... а за тем мой друг что всушникам промыли мозги.
затем что эти всушники запускают дроны с бомбами по нашим городам
затем что эти же всушники наших парней убивают пленных причем.
убрав зеленского и всю верхушку оставшиеся всушники либо сдадутся либо сдохнут
22:15:15 16-07-2024
Кмр (20:18:08 16-07-2024) а за тем мой друг что всушникам промыли мозги.затем что ...
а что вы делаете на территории другой страны?
07:17:43 17-07-2024
Позвольте поинтересоваться: (22:15:15 16-07-2024) а что вы делаете на территории другой страны?... С натовцами воюют. И на своей территории. Вот они какого хрена там делают, их территория вообще за океаном. Хотя и даже там не их, они ее тоже у индейцев отжали