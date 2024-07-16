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Медведев призвал "казнить, казнить и казнить" украинских националистов

Также он написал несколько строк из стихотворения Константина Симонова

16 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в своем Telegram-канале казнить украинских военнослужащих на СВО.

Медведев указал, что при обсуждении того, что делают "украинские изверги" с российскими пленными, часто ссылаются на известные всему миру Женевские конвенции. Однако, по его мнению, уже не может быть никакого милосердия.

"Здесь нет места добру. Только убей! Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!" – отметил Медведев.

Также он процитировал несколько строк из стихотворения Константина Симонова, написанного во время Великой Отечественной войны: "Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей!"

Фото: vk.com/dm

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НОВОСТИПолитика

Дмитрий Медведев

Комментарии 24

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Бартоломео

14:35:46 16-07-2024

Большого ума ... Юпитеру дозволено ? Интересно, а по статье за экстремизм не?

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ВВП

14:38:15 16-07-2024

Что то недимон совсем разбушевался. А как же конвенции?

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Гость

14:45:07 16-07-2024

Не логично, тогда они вообще сдаваться не будут, им будет нечего терять, если все равно в плену убьют. Даже если так делать, афишировать это не надо. Надо наоборот, показывать, как хорошо тем, кто сдался. Засняли ролик, где он рассказал как ему хорошо, а уж потом может он куда то уехал работать в тайгу, а там связи нет

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Гость из будущего

16:41:34 16-07-2024

Гость (14:45:07 16-07-2024) Не логично, тогда они вообще сдаваться не будут, им будет не...
Надеетесь, что во власти такие же лжецы и лицемеры как вы? В принципе, не сильно ошибаетесь...

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Гость

19:54:14 16-07-2024

Гость (14:45:07 16-07-2024) Не логично, тогда они вообще сдаваться не будут, им будет не... фашики примерно так и обещали

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Гость

14:54:13 16-07-2024

А Димон то прав на все 100%

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Гость

15:21:20 16-07-2024

Гость (14:54:13 16-07-2024) А Димон то прав на все 100%...
Неправ он.

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Гость

14:56:13 16-07-2024

Он совсем с катушек сошел?

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Гость

15:02:14 16-07-2024

Как барматухи хлебнет, так его прям несёт! Вроди лето...

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Гость

15:08:55 16-07-2024

" Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!"... вроде и тоже самое, да не совсем...

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Гость

15:26:26 16-07-2024

Про пленных он не говорил, он говорил о врагах....во время ВОВ были такие приказы: "Пленных не брать"

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Гость

16:06:31 16-07-2024

Добрый и злой опер. Ну кто понял тот понял

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Гость

16:17:05 16-07-2024

Завтра опять напишут, что его не так поняли и слова вырванны желтыми журналистами из общего смысла поста.

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Гость

16:20:19 16-07-2024

Дайте Димону опохмелиться

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Гость

16:42:59 16-07-2024

А сын его воюет? Или хотя бы в армии был?

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Гость

17:24:00 16-07-2024

Гость (16:42:59 16-07-2024) А сын его воюет? Или хотя бы в армии был? ... Ты иноагент что-ли?
Разжигать не нужно, в такой ситуации

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Гость

17:23:03 16-07-2024

Не лишней будет таблетка памяти, не все помнят , что случилось с бойцами Азова которых с таким трудом и героизмом пытались выбить с завода. Как они в Турции вместо тюрьмы или могилы оказались.
Куда Тайра делась которую чуть ли не главным идеологом нацизма и безжалостным киллером пиарили по всем нашим каналам. Да куча такого, что должно мешать удивляться

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Гость

18:30:18 16-07-2024

Так скатиться, до роли придворного шута.

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гость

18:37:34 16-07-2024

Гость (18:30:18 16-07-2024) Так скатиться, до роли придворного шута.... в смысле скатиться?

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Гость

19:02:51 16-07-2024

Гость (18:30:18 16-07-2024) Так скатиться, до роли придворного шута.... Может, это сроду не он сочиняет. Вряд ли сам сидит в соцсетях. Нанял творческих людей, они креативят)))

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Гость

19:19:31 16-07-2024

Зачем же всех военнослужащих ВСУ, только батальона Азов. Примеры уже были в ВОВ(военнослужащих полка Вермахта, который принимал участие в казни Зои Космодемьянской тоже не брали в плен, а уничтожали на месте)

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Кмр

20:18:08 16-07-2024

Гость (19:19:31 16-07-2024) Зачем же всех военнослужащих ВСУ, только батальона Азов. При... а за тем мой друг что всушникам промыли мозги.
затем что эти всушники запускают дроны с бомбами по нашим городам
затем что эти же всушники наших парней убивают пленных причем.

убрав зеленского и всю верхушку оставшиеся всушники либо сдадутся либо сдохнут

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Позвольте поинтересоваться:

22:15:15 16-07-2024

Кмр (20:18:08 16-07-2024) а за тем мой друг что всушникам промыли мозги.затем что ...
а что вы делаете на территории другой страны?

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Гость

07:17:43 17-07-2024

Позвольте поинтересоваться: (22:15:15 16-07-2024) а что вы делаете на территории другой страны?... С натовцами воюют. И на своей территории. Вот они какого хрена там делают, их территория вообще за океаном. Хотя и даже там не их, они ее тоже у индейцев отжали

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