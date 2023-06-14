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Медведев предложил нападать на врагов на дне океана

Чтобы отомстить западным странам за подрыв "Северных потоков"

14 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил врагам России уничтожением их кабельных связей на дне океана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", – подчеркнул Медведев.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

Медведев также указал, что с учетом "вражеских решений" о поставке Киеву дальнобойных видов оружия линия демилитаризованной зоны должна проходить по границам Львова.

"Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", – добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.

Фото: vk.com/dm

Медведев рассказал, как быть «с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству»

По мнению бывшего президента РФ, разбираться с такими людьми нужно «только по закону» или «особым правилам военного времени»
НОВОСТИ
Дмитрий Медведев

Комментарии 15

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Гость

15:07:03 14-06-2023

Скинемся на акваланги героям?

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ага

15:16:25 14-06-2023

ага, в Марианской впадине

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Гость

15:23:11 14-06-2023

Зачем про это говорить, это должна сделать группа не связанных с российским государством сочувствующих России водолазов

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аватар

15:27:25 14-06-2023

по-русски, или просто синяки

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Гость

15:34:15 14-06-2023

ойтихоспади.. кто проснулся то)))

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Гость

15:43:59 14-06-2023

Гость (15:34:15 14-06-2023) ойтихоспади.. кто проснулся то)))... Ты проснулась что-ли, бабулька ? Иди отсюда, не пескоструй тут, пока не зима.

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Гость

16:01:19 14-06-2023

Если нашим деревенским бичам дать в аренду водолазные костюмы так они всю кабельную продукцию до самого пиндостана вырубят, отожгут и сдадут на цветнину.

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Гость

16:04:31 14-06-2023

сбросимся Медведеву на ласты!

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Гость

17:32:20 14-06-2023

Гость (16:04:31 14-06-2023) сбросимся Медведеву на ласты!... чтобы завернул?

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Гость

16:35:58 14-06-2023

Может там на дне океанов не враги, а братский народ, надо разобраться, может их тоже притесняют! Русские, белорусские и молюсские!

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Пузырек

17:17:03 14-06-2023

Классные дилеры. Но и человек важный в государсте.

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Медведев - пальщик

17:27:54 14-06-2023

Значит, вражеские кабели останутся целыми. После такого анонса никто взрывать не будет. А если и что-то сделают - сразу обвинят Россию.

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Гость

07:17:54 15-06-2023

Медведев - пальщик (17:27:54 14-06-2023) Значит, вражеские кабели останутся целыми. После такого анон... сразу обвинят Россию ---- и введут 23557-е санкции

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Гость

18:04:02 14-06-2023

"Если крыша горит, звони 01 Если крышу украли звони 02 Если квша поехала звони 03" Мелкий снова трезвый.

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Гость

19:58:49 14-06-2023

Дела делаются молча, что он выполнил из своих заявлений.

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