Медведев предложил нападать на врагов на дне океана
Чтобы отомстить западным странам за подрыв "Северных потоков"
14 июня 2023, 15:00, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил врагам России уничтожением их кабельных связей на дне океана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", – подчеркнул Медведев.
Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.
Медведев также указал, что с учетом "вражеских решений" о поставке Киеву дальнобойных видов оружия линия демилитаризованной зоны должна проходить по границам Львова.
"Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", – добавил зампред Совбеза РФ.
Ранее Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.
15:07:03 14-06-2023
Скинемся на акваланги героям?
15:16:25 14-06-2023
ага, в Марианской впадине
15:23:11 14-06-2023
Зачем про это говорить, это должна сделать группа не связанных с российским государством сочувствующих России водолазов
15:27:25 14-06-2023
по-русски, или просто синяки
15:34:15 14-06-2023
ойтихоспади.. кто проснулся то)))
15:43:59 14-06-2023
Гость (15:34:15 14-06-2023) ойтихоспади.. кто проснулся то)))... Ты проснулась что-ли, бабулька ? Иди отсюда, не пескоструй тут, пока не зима.
16:01:19 14-06-2023
Если нашим деревенским бичам дать в аренду водолазные костюмы так они всю кабельную продукцию до самого пиндостана вырубят, отожгут и сдадут на цветнину.
16:04:31 14-06-2023
сбросимся Медведеву на ласты!
17:32:20 14-06-2023
Гость (16:04:31 14-06-2023) сбросимся Медведеву на ласты!... чтобы завернул?
16:35:58 14-06-2023
Может там на дне океанов не враги, а братский народ, надо разобраться, может их тоже притесняют! Русские, белорусские и молюсские!
17:17:03 14-06-2023
Классные дилеры. Но и человек важный в государсте.
17:27:54 14-06-2023
Значит, вражеские кабели останутся целыми. После такого анонса никто взрывать не будет. А если и что-то сделают - сразу обвинят Россию.
07:17:54 15-06-2023
Медведев - пальщик (17:27:54 14-06-2023) Значит, вражеские кабели останутся целыми. После такого анон... сразу обвинят Россию ---- и введут 23557-е санкции
18:04:02 14-06-2023
"Если крыша горит, звони 01 Если крышу украли звони 02 Если квша поехала звони 03" Мелкий снова трезвый.
19:58:49 14-06-2023
Дела делаются молча, что он выполнил из своих заявлений.