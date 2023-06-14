Медведев предложил нападать на врагов на дне океана

Чтобы отомстить западным странам за подрыв "Северных потоков"

14 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил врагам России уничтожением их кабельных связей на дне океана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", – подчеркнул Медведев.

Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошел в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.

Медведев также указал, что с учетом "вражеских решений" о поставке Киеву дальнобойных видов оружия линия демилитаризованной зоны должна проходить по границам Львова.

"Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", – добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.