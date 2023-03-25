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Медведев призвал скачивать у пиратов фильмы и музыку компаний, которые ушли из РФ

"Чтобы они обанкротились", аргументировал зампред Совбеза

25 марта 2023, 18:20, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС
Кадр из видео: ТАСС

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает правильным скачивать и распространять в Сети пиратские копии продукции западных компаний, которые ушли из РФ.

"Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это всё скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" – цитирует его ТАСС.

По словам экс-президента, раньше он отрицательно относился к пиратству с торрентов, но сейчас придерживается принципа "что хотели, то и получили".

Комментарии 7

  • Внешний вид и мысли Дмитрия какие то не здоровые.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Для кого он все время что-то говорит? Замглавы Совбеза и блогер в одном флаконе, это что смесь ?
    25 марта, Гость   Ответить
  • Гений! Торренты и раньше все качали. Но если раньше можно было в свободное время сходить семьей в кино на блокбастер, хорошо отдохнуть и оставить там солидную сумму, дав работу немалому количеству людей и бюджету налогов, то теперь будем только торренты смотреть. Ни занятости, ни налогов, ничего...
    25 марта, Гость   Ответить
  • Гость, что сейчас мешает сходить в кино? Все эти блокбастеры вернулись в кинотеатры.
    25 марта, Гость   Ответить
  • То есть высоко поставленный чиновник предлагает нарушать закон?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Неплохо бы помечать заявления гос-служащих, как "частное мнение" и "официальная позиция"
    26 марта, Гость   Ответить
  • Кругом кино, цирк, клоуны-лилипутты
    26 марта, Гость   Ответить
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