Медведев призвал скачивать у пиратов фильмы и музыку компаний, которые ушли из РФ

"Чтобы они обанкротились", аргументировал зампред Совбеза

25 марта 2023, 18:20, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает правильным скачивать и распространять в Сети пиратские копии продукции западных компаний, которые ушли из РФ.

"Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это всё скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" – цитирует его ТАСС.

По словам экс-президента, раньше он отрицательно относился к пиратству с торрентов, но сейчас придерживается принципа "что хотели, то и получили".