Медведев прокомментировал ордер на "арест" Путина

Зампред Совбеза намекнул, что место этому документу в туалете

18 марта 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался по поводу решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента России Владимира Путина.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Не нужно объяснять, где использовать эту бумагу", – написал экс-президент в твиттере, сопроводив свой пост значком туалетной бумаги.

Напомним, МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в связи якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой", а "Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными".