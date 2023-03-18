НОВОСТИПолитика

Ордер на арест Путина выдал непризнанный Россией суд в Гааге

Аналогичный ордер выдан на имя Марии Львовой-Беловой

18 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Расположенный в Гааге международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Такое решение связано якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Агентство подчёркивает, что обычно МУС выдаёт ордера на арест в обстановке секретности, но на этот раз решили сделать исключение с учётом того, что указанные действия, "предположительно, продолжаются" и что информирование об ордерах "может способствовать  предотвращению преступлений в дальнейшем".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой".

"Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными", – приводятся его слова в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Комментарии 9

  • Всё в бегах?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Можно объявить в международный розыск судью, шансы его поймать даже выше
    18 марта, Гость   Ответить
  • Смазал концовочку ?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Недавно гаагский трибунал присудил пожизненное заключение россиянину Стрелкову-Гиркину за то что тот сбил пассажирский малазийский Боинг над Донбассом.При этом не приведя никаких доказательств,каким боком или мизинцем он был к этому причастен.Шуты гороховые...
    18 марта, Гость   Ответить
  • Советская Социалистическая Россия и Коммунизм для коллективного буржуазного, империалистического запада, как красная тряпка для быка! Заметили как сильно запад беснуется вместе с нашим либералами, когда слышат эти слова!? А значит только в этом госустройстве наше спасение и выход из всех сегодняшних сложностей!!! Жаль что нас пихают в царскую монархию...!?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Насмешили. Нужно асимметрично насмешить Гаагу. Переименуем Гагры в Гааргы, создадим там международный (Беларусь присоединится) трибунал. При очередном падении Байдена в трапа подхватим его и доставим туда. Потребуем равноценный обмен: они нам Аляску, мы им Байдена.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Какие страны не боятся Гаагу?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Всё абсолютно ничтожно. В 124 страны теперь ни ногой. Возможно, что и больше.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Ощущение создается, что весна очень сильно обостряет маразм у деятелей Западной Европы.Отчего у них так "крыша" едет? Что-то похожее на высказывания Лиз Трасс насчет Воронежской и Ростовской областей.Страшно становится за решения совершенно неадекватных господ фашиствующего Запада.
    18 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров