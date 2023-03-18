Ордер на арест Путина выдал непризнанный Россией суд в Гааге
Аналогичный ордер выдан на имя Марии Львовой-Беловой
18 марта 2023, 08:15, ИА Амител
Расположенный в Гааге международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.
Такое решение связано якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".
Агентство подчёркивает, что обычно МУС выдаёт ордера на арест в обстановке секретности, но на этот раз решили сделать исключение с учётом того, что указанные действия, "предположительно, продолжаются" и что информирование об ордерах "может способствовать предотвращению преступлений в дальнейшем".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой".
"Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными", – приводятся его слова в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
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