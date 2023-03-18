Ордер на арест Путина выдал непризнанный Россией суд в Гааге

Аналогичный ордер выдан на имя Марии Львовой-Беловой

18 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео

Расположенный в Гааге международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Такое решение связано якобы с "незаконными депортацией и перемещением детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Агентство подчёркивает, что обычно МУС выдаёт ордера на арест в обстановке секретности, но на этот раз решили сделать исключение с учётом того, что указанные действия, "предположительно, продолжаются" и что информирование об ордерах "может способствовать предотвращению преступлений в дальнейшем".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что саму постановку вопроса в Кремле считают "возмутительной и неприемлемой".