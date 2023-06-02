Медведев прокомментировал отрицание Apple о сотрудничестве с разведкой США

Крупные технокомпании врут, когда говорят о том, что отказываются сотрудничать с разведкой. Если это не так, то, скорее всего, "они собрались закрыться"

02 июня 2023, 20:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не верит заверениям компании Apple, которая отрицает использование iPhone в интересах спецслужб. Как сообщает РИА Новости, политик рекомендует это учитывать и пользователям телефонов Samsung.

Медведев отметил, что крупные технокомпании врут, когда говорят о том, что отказываются сотрудничать с разведкой. Если это не так, то, скорее всего, "они собрались закрыться".

"Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android", – предупредил он.

Напомним, ранее ФСБ заявила, что американские спецслужбы проводили разведывательную операцию через iPhone. Заражено шпионским вирусом было несколько тысяч устройств, среди которых есть смартфоны высокопоставленных лиц из стран НАТО, России и КНР.