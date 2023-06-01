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В ФСБ заявили, что спецслужбы США проводили разведку через "Айфоны"

Шпионским вирусом были заражены несколько тысяч устройств

01 июня 2023, 15:57, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Центр общественных связей ФСБ заявил о том, что американские спецслужбы проводили разведывательную операцию через "Айфоны". Об этом пишет RT.

По информации ФСБ, операцию раскрыли в содействии с ФСО. Заражено шпионским вирусом было несколько тысяч устройств, среди которых есть смартфоны высокопоставленных лиц из стран НАТО, России и КНР.

Деталей ЦОС ФСБ не приводит.

Ранее представители Белого дома рассказали о том, когда ВСУ перейдут в контрнаступление.

Политика

Комментарии 1

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Гость

19:17:09 01-06-2023

Это мы и без ФСБ давно уже знали...

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