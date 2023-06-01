В ФСБ заявили, что спецслужбы США проводили разведку через "Айфоны"
Шпионским вирусом были заражены несколько тысяч устройств
01 июня 2023, 15:57, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Центр общественных связей ФСБ заявил о том, что американские спецслужбы проводили разведывательную операцию через "Айфоны". Об этом пишет RT.
По информации ФСБ, операцию раскрыли в содействии с ФСО. Заражено шпионским вирусом было несколько тысяч устройств, среди которых есть смартфоны высокопоставленных лиц из стран НАТО, России и КНР.
Деталей ЦОС ФСБ не приводит.
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19:17:09 01-06-2023
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