"Смерть за смерть". Медведев прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле"

Он заявил, что террористы понимают только ответный террор

23 марта 2024, 02:46, ИА Амител

Кадры с места теракта / Фото: ТАСС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле". Он выразил соболезнования родным погибших.

По словам Медведева, единственное, что понимают террористы, – ответный террор. Он отметил, что кроме силы и тотальных казней террористов в этой ситуации ничего не поможет.

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", – написал Медведев.



Свое сообщение зампред Совбеза закончил словами "смерть за смерть".



По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" погибло не менее 40 человек.

