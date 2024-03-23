"Смерть за смерть". Медведев прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле"
Он заявил, что террористы понимают только ответный террор
23 марта 2024, 02:46, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле". Он выразил соболезнования родным погибших.
По словам Медведева, единственное, что понимают террористы, – ответный террор. Он отметил, что кроме силы и тотальных казней террористов в этой ситуации ничего не поможет.
"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", – написал Медведев.
Свое сообщение зампред Совбеза закончил словами "смерть за смерть".
По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" погибло не менее 40 человек.
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