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Медведев раскрыл число принятых в ряды ВС России за 2023 год

Темпы набора по контракту за июнь выросли до 1400 человек

04 июля 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В ряды Вооруженных сил (ВС) РФ с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что дал такую оценку во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ. По его словам, в запасе пребывают около 109 тысяч человек. Темпы набора по контракту за июнь выросли до 1400 человек.

Также политик подчеркнул, что контрактники и добровольцы в зоне проведения спецоперации деймонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина. Они готовы защищать свою страну. 

Напомним, что в период специальной военной операции на поле боевых действий сражаются в основном контрактники. Барнаульцы сейчас активно идут в военкоматы и заключают контракты с государством. На главные вопросы о работе с потенциальными контрактниками, о требованиях к ним и социальных гарантиях для солдат amic.ru ответил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Барнаула подполковник Дмитрий Козлов.

Комментарии 4

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Гость

03:29:14 05-07-2023

Денег нет но вы держитесь...

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горожанка

07:53:38 05-07-2023

Есть такая профессия - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!!! Уважаю, горжусь такими мужчинами))) Возвращайтесь живыми и с победой!!!

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Гость

08:52:48 05-07-2023

горожанка (07:53:38 05-07-2023) Есть такая профессия - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!!! Уважаю, горжусь та... Своих всех направила защищать?

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Гость

12:17:15 05-07-2023

Гость (08:52:48 05-07-2023) горожанка (07:53:38 05-07-2023) Есть такая профессия -... Думаю у нее это был сарказм)))

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