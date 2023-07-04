Медведев раскрыл число принятых в ряды ВС России за 2023 год

Темпы набора по контракту за июнь выросли до 1400 человек

04 июля 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ряды Вооруженных сил (ВС) РФ с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что дал такую оценку во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ. По его словам, в запасе пребывают около 109 тысяч человек. Темпы набора по контракту за июнь выросли до 1400 человек.

Также политик подчеркнул, что контрактники и добровольцы в зоне проведения спецоперации деймонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина. Они готовы защищать свою страну.

Напомним, что в период специальной военной операции на поле боевых действий сражаются в основном контрактники. Барнаульцы сейчас активно идут в военкоматы и заключают контракты с государством. На главные вопросы о работе с потенциальными контрактниками, о требованиях к ним и социальных гарантиях для солдат amic.ru ответил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Барнаула подполковник Дмитрий Козлов.