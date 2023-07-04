Медведев раскрыл число принятых в ряды ВС России за 2023 год
Темпы набора по контракту за июнь выросли до 1400 человек
04 июля 2023, 23:29, ИА Амител
В ряды Вооруженных сил (ВС) РФ с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что дал такую оценку во время совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ. По его словам, в запасе пребывают около 109 тысяч человек. Темпы набора по контракту за июнь выросли до 1400 человек.
Также политик подчеркнул, что контрактники и добровольцы в зоне проведения спецоперации деймонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина. Они готовы защищать свою страну.
Напомним, что в период специальной военной операции на поле боевых действий сражаются в основном контрактники. Барнаульцы сейчас активно идут в военкоматы и заключают контракты с государством. На главные вопросы о работе с потенциальными контрактниками, о требованиях к ним и социальных гарантиях для солдат amic.ru ответил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Барнаула подполковник Дмитрий Козлов.
03:29:14 05-07-2023
Денег нет но вы держитесь...
07:53:38 05-07-2023
Есть такая профессия - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!!! Уважаю, горжусь такими мужчинами))) Возвращайтесь живыми и с победой!!!
08:52:48 05-07-2023
горожанка (07:53:38 05-07-2023) Есть такая профессия - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!!! Уважаю, горжусь та... Своих всех направила защищать?
12:17:15 05-07-2023
Гость (08:52:48 05-07-2023) горожанка (07:53:38 05-07-2023) Есть такая профессия -... Думаю у нее это был сарказм)))