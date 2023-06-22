Кто идет служить по контракту в Алтайском крае и что для этого нужно?

Начальник пункта отбора на военную службу ответил на главные вопросы о зачислении на контракт

22 июня 2023, 11:01, ИА Амител

Солдатская форма / Фото: amic.ru

В период специальной военной операции на поле боевых действий сражаются в основном контрактники. Барнаульцы сейчас активно идут в военкоматы и заключают контракты с государством. Солдаты отправляются как в зону СВО, так и в регионы нашей страны. На главные вопросы о работе с потенциальными контрактниками, о требованиях к ним и социальных гарантиях для солдат ответил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Барнаула подполковник Дмитрий Козлов.

Кто и зачем идет служить по контракту?

По словам Дмитрия Козлова, служить по контракту идут молодые люди с 18 лет. Часто парни до 27 лет выбирают контракт вместо службы по призыву, рассказал он.

"Таким образом, они выполняют свой конституционный долг, получая дополнительные привилегии. В частности, право выбора места службы, рода войск и должности, высокое денежное довольствие", – пояснил он.

Мотивация мужчин, которые идут служить по контракту, может быть разной. Для одних это попытка найти себя в профессиональной сфере, для других – возможность реализовать гражданскую позицию, а для третьих – возможность заработать деньги и право на федеральные и региональные льготы и выплаты.

"При выборе воинской должности и места службы основным фактором, влияющим на выбор кандидатов, выступает размер денежного довольствия и социально-бытовые условия службы в конкретной воинской части. Уровень денежного довольствия напрямую зависит от места дислокации воинской части и конкретных должностных обязанностей. Для сравнения: во время прохождения военной службы по контракту в Алтайском крае на первоначальной воинской должности военнослужащий получает ежемесячно около 40 тысяч рублей, во время выполнения боевых задач в зоне СВО на такой же должности – не менее 204 тысяч рублей, не считая премиальных выплат", – объяснил Дмитрий Козлов.

Подполковник отметил, что после снятия возрастных ограничений на службу на контракт записываются и граждане старше 50 лет. Причем часто это состоявшиеся люди с хорошим достатком. Некоторые из них просят направить их в ту же воинскую часть, где служат их товарищи, дети, братья и племянники.

"Ко мне прямо на улице подошел водитель маршрутного автобуса, ему было на тот момент 55 лет. Спросил, возможно ли ему попасть в конкретную воинскую часть, выполняющую задачи в зоне проведения СВО, там сейчас несет службу его сын. В течение суток гражданин спешно прошел отборочные мероприятия, необходимые для поступления на военную службу по контракту, а в пункте отбора мы уточнили необходимую информацию и оформили документы для назначения кандидата на воинскую должность в подразделение к сыну", – рассказал Дмитрий Козлов.

Солдат / Фото: amic.ru

Как работают с кандидатами и что принести с собой?

С кандидатами на прохождение службы по контракту работают индивидуально. У каждого спрашивают уровень образования, медицинские показатели и профессиональные качества.

Часть обратившихся стремится заключить контракт, подразумевающий службу только на месте постоянной дислокации воинской части. Но много и таких мужчин, которые хотят попасть в те подразделения и воинские части, участвующие в СВО. Все эти нюансы обговариваются с каждыми кандидатами, находится компромисс, и солдат отправляют в наиболее подходящую часть, объяснил Дмитрий Козлов.

В пункт отбора нужно принести с собой минимальный набор документов: паспорт, при наличии военный билет, свидетельства о браке и рождении детей, документы об образовании. Также кандидат проходит собеседование с психологом и медицинское освидетельствование. Платить ни за что не нужно. На всю процедуру уйдет около суток, уточнил Дмитрий Козлов.

С кандидатами из отдаленных районов работают дистанционно. Они прибывают в пункт отбора, чтобы привезти документы для оформления личного дела и заключения контракта.

Обязательно ли приходить на пункт отбора для заключения контракта?

Да. Там оформляют и проверяют необходимые документы, назначают гражданина на воинскую должность и выдают ему предписания к убытию в часть. Но заявить о своем желании можно на портале "Госуслуги", на официальном сайте Минобороны, по телефону горячей линии, через военкомат по месту воинского учета или непосредственно в пункт отбора на военную службу по контракту.

Армейская сумка / Фото: amic.ru

Кто может подать заявление на контракт?

Сделать это может любой желающий старше 18 лет. Главное – необходимо пройти медкомиссию, отметил Козлов.

"Не все способны выполнять служебные и боевые задачи. Нужно понимать, что каждое подразделение – это команда, люди работают сообща. И если хотя бы один из военнослужащих не соответствует заявленным требованиям по состоянию здоровья, физически не способен выполнять задачи по предназначению, то в критической ситуации это может повлиять на эффективность и жизнеспособность всего коллектива", – объяснил подполковник.

А женщины идут служить?

Да, в пункт отбора часто обращаются женщины, но перечень воинских должностей для них очень ограничен, подчеркнул Козлов. По его словам, девушек принимают на должности, связанные с медициной, связью, кадровой и психологической работой, а также материально-техническим обеспечением. Сейчас желающих заключить контракт женщин и девушек гораздо больше, чем вакантных мест, подчеркнул подполковник.

Что происходит после заключения контракта?

Гражданин становится военнослужащим после заключения контракта в пункте отбора. Вместе с предписанием он получает документы для бесплатного проезда до места дислокации воинской части, в которую он направлен. Кроме того, в кадровом подразделении воинской части ему могут предложить другую воинскую должность, отличную от той, которую ему подобрали в Барнауле. По словам Козлова, чаще всего это высшая должность по сравнению с той, на которую его назначили.

Далее солдата обучают в обязательном порядке. Место и сроки прохождения контракта могут быть разными в зависимости от квалификации военного и от специфики воинской должности. Если у воинской части есть учебная база и собственные инструкторы по подготовке, которые занимаются обучением новобранцев, то процесс обучения происходит непосредственно в воинской части, и сроки его минимальны.

Воинские части, которые не обладают такой возможностью, направляют новобранцев в специализированные учебные центры. Средний срок такого обучения – около трех месяцев. Как показывает практика, люди стараются быстрее изучить специфику своей должности и наработать необходимые навыки.

Если у контрактника есть военно-учетная специальность и боевой опыт, то ему не нужно постигать азы профессии, а нужно лишь "вспомнить забытое старое" и адаптироваться к современным условиям, подчеркнул Козлов. По его словам, профессионалы военного дела усваивает все быстро, и именно у них потом учатся новобранцы.

Солдаты / Фото: amci.ru

Что получают военные?

Контрактники обеспечиваются привилегиями и льготами, денежным, медицинским, продовольственным, вещевым обеспечением, жильем и так далее, отметил Козлов. Они имеют право на федеральные и региональные гарантии, их жизнь застрахована и солдат имеет право выхода на льготную пенсию.

У тех, кто работает в зоне СВО, трудовой стаж идет из расчета день за три. Каждый участник спецоперации имеет статус ветерана боевых действий, который дает дополнительные льготы как во время службы, так и по ее завершении. Это дополнительные отпуска, бесплатное санаторно-курортное лечение, ежемесячные выплаты, преимущество при поступлении в вузы членов семьи и получении путевок в детские летние лагеря, внеочередное обслуживание в госучреждениях разного профиля и так далее.

Председатель комитета по социальной поддержке населения Татьяна Королева объяснила, что есть федеральные и региональные меры поддержки контрактников. К федеральным относятся:

Сразу после заключения контракта сумма ежемесячного денежного довольствования для контрактника составляет около 30 тысяч рублей. Когда обучение заканчивается, размер оплаты растет в зависимости от занимаемой должности.

Профессиональные военные получают право на оплачиваемый отпуск, он предоставляется военным не реже одного раза в полгода как минимум в двухнедельном объеме. Дни, потраченные на проезд к месту отпуска и обратно, учитываются отдельно.

Все категории военнослужащих вне зависимости от места прохождения службы, звания и опыта получают страхование жизни и здоровья. Также у них есть право на бесплатное медобслуживание. Сюда входит обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, обеспечение необходимыми лекарствами. Более доступным становятся санаторно-курортное лечение – как для самих контрактников, так и для членов их семей.

В обязательном порядке все военные получают жилье. Причем условия проживания в нем могут быть разными. Государство готово выделить служебную квартиру или компенсировать затраты на ее аренду, а также также помочь военному купить свое жилье. К месту прохождения службы и к новому месту жительства контрактник с семьей переезжает за счет федеральных средств. По месту прибытия каждому гарантируется полный комплекс социальных услуг, в том числе и обеспечение местами в детских садах и школах, а также помощь в трудоустройстве жены военного.

Если контрактник получил статус ветерана боевых действий – это расширяет перечень льгот. Ветераны боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в медучреждениях, компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения, а также доплату к пенсии, на которую они могут претендовать после 20 лет службы.

По словам Татьяны Королевой, в Алтайском крае разработан целый комплекс региональных мер поддержки ветеранов, инвалидов боевых действий, родных погибших солдат, участников СВО и членов их семей.

Солдат / Фото: amic.ru

По распоряжению краевого правительства комплекс мер включает 40 позиций. Итак, к дополнительным региональным мерам поддержки относятся:

внеочередное предоставление места в детском саду;

освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях;

предоставление компенсационных выплат за питание школьников;

при заключении контрактов граждане, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах Алтайского края, получают материальную помощь в размере 100 тысяч рублей;

после службы в зоне СВО ее участникам гарантируется социальная программа реабилитации и адаптации по месту жительства.

Кроме того, Татьяна Королева напомнила, что за каждой семьей участника СВО в крае закреплен персональный куратор. Они консультируют членов семей участников СВО в любом режиме – вплоть до ежедневного. Также кураторы помогают решить вопросы в социальной, медицинской, коммунальной сферах, в вопросах трудоустройства, оказания психологической помощи и так далее. Эта работа находится на контроле у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Куда можно обратиться для заключения контракта?

В обычное время обратиться для заключения контракта можно в военный комиссариат на ул. Цеховой, 25. Кроме того, мобильные пункты отбора по контракту разворачиваются во время массовых городских мероприятий.