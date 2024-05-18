Медведев: санитарная зона может пройти по территории Польши

Он призвал западных политиков "хорошо рассчитывать дальность" действия того вооружения, которое они передают украинским властям

18 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно. Тем более что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое", – заявил он.

Медведев отметил, что у ракет вроде Storm Shadow/SCALP-EG дальность удара не менее 550 километров. Сейчас Запад поставляет их Киеву. Он призвал западных политиков "хорошо рассчитывать дальность" действия того вооружения, которое они передают украинским властям.