Медведев: санитарная зона может пройти по территории Польши
Он призвал западных политиков "хорошо рассчитывать дальность" действия того вооружения, которое они передают украинским властям
18 мая 2024, 07:31, ИА Амител
Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно. Тем более что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое", – заявил он.
Медведев отметил, что у ракет вроде Storm Shadow/SCALP-EG дальность удара не менее 550 километров. Сейчас Запад поставляет их Киеву. Он призвал западных политиков "хорошо рассчитывать дальность" действия того вооружения, которое они передают украинским властям.
09:38:56 18-05-2024
Сидел бы помалкивал...
13:00:25 18-05-2024
Вот кого Министром обороны ставить, как только вылечится.
15:22:49 18-05-2024
Один пишем, два в уме!
20:21:41 18-05-2024
Согласен на 100%. Польша прибалтика Румыния Финляндия