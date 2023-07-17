Медведев: террористы понимают только персональные и совсем негуманные методы

После теракта на Крымском мосту он подчеркнул, что бороться с ними нельзя другими методами воздействия, вроде санкций, запугивания или увещеваний

17 июля 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выступил с заявлением после нового теракта на Крымском мосту. В своем Telegram-канале он отметил, что с террористами можно бороться лишь языком силы – они не понимают другие методы воздействия, вроде санкций, запугивания или увещеваний.

"Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались", – написал он.

Медведев считает, что это хоть и трудно, "но возможно".