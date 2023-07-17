Двое погибших и пострадавший ребенок. Что известно о новом теракте на Крымском мосту

Amic.ru собрал всю информацию о ЧП к этому часу

17 июля 2023, 12:25, Антон Дегтярев

Крымский мост / Фото: ТАСС

На Крымском мосту случился новый теракт, есть погибшие и один пострадавший ребёнок. ЧП произошло ранним утром 17 июля. Сейчас транспорт по мосту не ходит, власти призывают туристов не посещать объект и выбирать альтернативные маршруты. В конструкции обнаружены повреждения. О том, что известно о взрыве к этому часу, – в материале amic.ru.

Что случилось?

На Крымском мосту произошел взрыв. Что именно случилось, пока неизвестно. Среди версий произошедшего называется удар морского дрона, пишет телеграм-канал "Политика Страны". Телеграм-канал SHOT писал, что причиной ЧП могла стать атака ВСУ, нанесенная в начале четвертого ночи. Очевидцы сообщили, что в это время были слышны звуки взрывов.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов попросил жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Транспорт по мосту не ходит?

Глава Темрюкского района Крыма Федор Бабенков сообщил в своем телеграм-канале, что в связи с ЧП на мосту также временно прекращено движение автомобилей и работа паромной переправы между Крымом и Кубанью. Движение железнодорожного транспорта также приостановили, Аксенов пообещал запустить его уже в 9 утра по московскому времени.

Местные власти в соцсетях призвали людей не планировать поездки через Крымский мост. В Восточном Крыму для туристов откроют пункты временного размещения, там они смогут получить помощь и информацию об альтернативном маршруте, сообщают "Осторожно, новости".

Кто погиб и пострадал?

В результате ЧП погибли два человека и пострадал ребенок. Это в своем телеграм-канале подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавший ребенок – девочка, а погибшие – ее родители.

"Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент. Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Иконников – министр здравоохранения Белгородской области. Когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам, в Белгородскую область. Ее родители погибли", – рассказал он.

Губернатор Гладков пообещал, что родным погибших окажут всю необходимую помощь.

Телеграм-канал SHOT пишет, что у 14-летней девочки закрытая черепно-мозговая травма. За жизнь ребенка борются врачи.

Как сильно поврежден мост?

Минтранс России подтвердил, что со стороны Республики Крым есть повреждение дорожного полотна. При этом конструкции находятся на своих опорах, они не повреждены.

Ранее же телеграм-каналы сообщали, что один пролет моста в сторону Тамани разрушен, а второй (в сторону Керчи) – просел.

Кто совершил теракт?

Пока официально неизвестно. Однако большинство СМИ предполагает, что ответственность за него лежит на ВСУ. Комментарий украинской стороны уже появился, его дал спикер главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Его слова приводят "Осторожно, новости":

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения конструкций моста. Что касается комментариев про причины этого – мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя", – сказал Юсов.

Это не первый теракт на мосту?

Да. Первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. Тогда взорвался ехавший со стороны Таманского полуострова грузовик, загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях, которые шли параллельно автостраде. В ЧП погибло четыре человека. Российская ФСБ обвинила во взрыве Главное управление разведки Минобороны Украины. Украинцы сначала в ЧП признались, однако потом стали опровергать причастность к инциденту.