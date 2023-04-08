Медведев: Украина исчезнет, так как она никому не нужна

По словам зампреда Совбеза, эта страна даже не нужна своим гражданам

08 апреля 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина не нужна никому на планете и поэтому ее не будет. Размышлениями на эту тему политик поделился во "ВКонтакте".

Свою публикацию экс-президент разбил на шесть пунктов, в которых объяснил, почему это государство не нужно Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, а также России и, наконец, своим же гражданам, которые "из-за преступных амбиций властной группировки" вынуждены жить "в постоянной тревоге и страхе", "нищенствовать, бросая свои обжитые дома и хозяйства", а также "скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам".