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Медведев: Европа должна быть наказана всеми доступными средствами

Европа стала главным оплотом русофобии в мире, считает Медведев

27 декабря 2024, 20:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес Европы в своем Telegram-канале. Политик назвал Европу "лживой", "безмозглой" и "кровожадной". По его мнению, Европа должна быть наказана всеми доступными средствами: политическими, экономическими и "всевозможными гибридными".

"Нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе", – заявил Медведев.

Поводом для резких слов стал инцидент в Средиземном море: судно Oslo Carrier 3, идущее под норвежским флагом, без причины отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major. Политик уверен, этого нельзя прощать.

"Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности!" – отметил Медведев.

По мнению политика, Европа является главным оплотом русофобии и несет ответственность за срыв стамбульских переговоров.

Российский флаг / Фото: unsplash.com

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Дмитрий Медведев Россия Политика европа международные отношения

Комментарии 7

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Зинаида

20:03:37 27-12-2024

Пальчиком как обычно погрозит..

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Гость

21:13:50 27-12-2024

Зинаида (20:03:37 27-12-2024) Пальчиком как обычно погрозит..... Работа такая

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Гость

21:48:52 27-12-2024

Зинаида (20:03:37 27-12-2024) Пальчиком как обычно погрозит..... 8 августа 2008 неплохо так грызунам пальчиком погрозил. Жаль он сейчас не президент, уверен Киев давно бы снёс.

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Гость

03:55:41 28-12-2024

Гость (21:48:52 27-12-2024) 8 августа 2008 неплохо так грызунам пальчиком погрозил. Жаль... Танцует он душевно
И все...

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Кхм...

01:22:05 28-12-2024

А какой спирт лучше - "люкс" или "альфа"?

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Гость

08:34:42 28-12-2024

Там немножечко уже наказались, но надеются победить и компенсировать трофеями. Поэтому цыплят по осени. Сейчас наверное 50 на 50

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Гость

11:49:45 28-12-2024

Он шут гороховый, что ему напишут, то он и озвучивает. После таких его слов Европа еще больше делает вреда. У них деньги, а унас они заканчиваются, ибо танк, пушку и т. п. на хлеб не на мажешь.

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