Медведев: Европа должна быть наказана всеми доступными средствами
Европа стала главным оплотом русофобии в мире, считает Медведев
27 декабря 2024, 20:00, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес Европы в своем Telegram-канале. Политик назвал Европу "лживой", "безмозглой" и "кровожадной". По его мнению, Европа должна быть наказана всеми доступными средствами: политическими, экономическими и "всевозможными гибридными".
"Нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе", – заявил Медведев.
Поводом для резких слов стал инцидент в Средиземном море: судно Oslo Carrier 3, идущее под норвежским флагом, без причины отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major. Политик уверен, этого нельзя прощать.
"Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности!" – отметил Медведев.
По мнению политика, Европа является главным оплотом русофобии и несет ответственность за срыв стамбульских переговоров.
20:03:37 27-12-2024
Пальчиком как обычно погрозит..
21:13:50 27-12-2024
Зинаида (20:03:37 27-12-2024) Пальчиком как обычно погрозит..... Работа такая
21:48:52 27-12-2024
Зинаида (20:03:37 27-12-2024) Пальчиком как обычно погрозит..... 8 августа 2008 неплохо так грызунам пальчиком погрозил. Жаль он сейчас не президент, уверен Киев давно бы снёс.
03:55:41 28-12-2024
Гость (21:48:52 27-12-2024) 8 августа 2008 неплохо так грызунам пальчиком погрозил. Жаль... Танцует он душевно
И все...
01:22:05 28-12-2024
А какой спирт лучше - "люкс" или "альфа"?
08:34:42 28-12-2024
Там немножечко уже наказались, но надеются победить и компенсировать трофеями. Поэтому цыплят по осени. Сейчас наверное 50 на 50
11:49:45 28-12-2024
Он шут гороховый, что ему напишут, то он и озвучивает. После таких его слов Европа еще больше делает вреда. У них деньги, а унас они заканчиваются, ибо танк, пушку и т. п. на хлеб не на мажешь.