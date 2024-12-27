Медведев: Европа должна быть наказана всеми доступными средствами

Европа стала главным оплотом русофобии в мире, считает Медведев

27 декабря 2024, 20:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес Европы в своем Telegram-канале. Политик назвал Европу "лживой", "безмозглой" и "кровожадной". По его мнению, Европа должна быть наказана всеми доступными средствами: политическими, экономическими и "всевозможными гибридными".

"Нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе", – заявил Медведев.

Поводом для резких слов стал инцидент в Средиземном море: судно Oslo Carrier 3, идущее под норвежским флагом, без причины отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major. Политик уверен, этого нельзя прощать.

"Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности!" – отметил Медведев.

По мнению политика, Европа является главным оплотом русофобии и несет ответственность за срыв стамбульских переговоров.