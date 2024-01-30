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Медведев заявил, что России "наплевать на чувства японского народа" по Курилам

Он подчеркнул, что это не "спорные территории", а часть РФ

30 января 2024, 22:35, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика
Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика

Российской стороне "глубоко наплевать на чувства японского народа" по островам Курильской гряды. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым северным территориям. Это не "спорные территории", это Россия", – написал он.Тем, кому "особенно грустно", Медведев предложил покончить с собой, если "смелости хватит". Поскольку, считает зампред, таким личностям "гораздо приятнее целоваться взасос с американцами", забыв о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах. Он добавил, что Япония при этом продолжит оказывать на Россию санкционное давление и поддержку Киеву.

Дмитрий Медведев Политика

Комментарии 6

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Гость

22:41:02 30-01-2024

Ну Медвед, ну молодец!

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Гость

00:38:00 31-01-2024

Гость (22:41:02 30-01-2024) Ну Медвед, ну молодец!... Чувство - это психофизическое ощущение . ( Человек воспринимает сознанием некое проявление на своём организме . Ну там АЖ ЗАТРЯСЛО ЧЕЛОВЕКА и то что трём это он ассоциативно для себя воспринимает будто это ЛЮБОВЬ или НЕНАВИСТЬ , психофизические ощущения ведь такие . Ощущаешь ? Ощущаю ... Это про чувства . ) Вот когда осознанно из разумной логики относительно реалий , это настоящие отношения . А чувства это ощущения психофизические и не больше . Прав Медведев , из-за того что в Японии кто-то чего-то ощущает глупо заострять внимание .

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Гость

07:58:44 31-01-2024

примерно как японцам наплевать на чувства русского народа по Киевской Руси

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Гость

08:38:49 31-01-2024

Шельф он не собирается у Норвегии назад потребовать?

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Гость

09:28:36 31-01-2024

Гость (08:38:49 31-01-2024) Шельф он не собирается у Норвегии назад потребовать?... Кто он? Япония?

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Гость

09:23:34 31-01-2024

Супер, аналогично

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