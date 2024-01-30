Медведев заявил, что России "наплевать на чувства японского народа" по Курилам
Он подчеркнул, что это не "спорные территории", а часть РФ
30 января 2024, 22:35, ИА Амител
Российской стороне "глубоко наплевать на чувства японского народа" по островам Курильской гряды. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым северным территориям. Это не "спорные территории", это Россия", – написал он.Тем, кому "особенно грустно", Медведев предложил покончить с собой, если "смелости хватит". Поскольку, считает зампред, таким личностям "гораздо приятнее целоваться взасос с американцами", забыв о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах. Он добавил, что Япония при этом продолжит оказывать на Россию санкционное давление и поддержку Киеву.
22:41:02 30-01-2024
Ну Медвед, ну молодец!
00:38:00 31-01-2024
Гость (22:41:02 30-01-2024) Ну Медвед, ну молодец!... Чувство - это психофизическое ощущение . ( Человек воспринимает сознанием некое проявление на своём организме . Ну там АЖ ЗАТРЯСЛО ЧЕЛОВЕКА и то что трём это он ассоциативно для себя воспринимает будто это ЛЮБОВЬ или НЕНАВИСТЬ , психофизические ощущения ведь такие . Ощущаешь ? Ощущаю ... Это про чувства . ) Вот когда осознанно из разумной логики относительно реалий , это настоящие отношения . А чувства это ощущения психофизические и не больше . Прав Медведев , из-за того что в Японии кто-то чего-то ощущает глупо заострять внимание .
07:58:44 31-01-2024
примерно как японцам наплевать на чувства русского народа по Киевской Руси
08:38:49 31-01-2024
Шельф он не собирается у Норвегии назад потребовать?
09:28:36 31-01-2024
Гость (08:38:49 31-01-2024) Шельф он не собирается у Норвегии назад потребовать?... Кто он? Япония?
09:23:34 31-01-2024
Супер, аналогично