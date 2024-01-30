Медведев заявил, что России "наплевать на чувства японского народа" по Курилам

Он подчеркнул, что это не "спорные территории", а часть РФ

30 января 2024, 22:35, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика

Российской стороне "глубоко наплевать на чувства японского народа" по островам Курильской гряды. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым северным территориям. Это не "спорные территории", это Россия", – написал он.Тем, кому "особенно грустно", Медведев предложил покончить с собой, если "смелости хватит". Поскольку, считает зампред, таким личностям "гораздо приятнее целоваться взасос с американцами", забыв о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах. Он добавил, что Япония при этом продолжит оказывать на Россию санкционное давление и поддержку Киеву.