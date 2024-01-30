Премьер Японии заявил о стремлении заключить мир с Россией
При этом санкции страна продолжит поддерживать
30 января 2024, 15:55, ИА Амител
Флаг Японии / Фото: pxhere.com/ru/photo/62539
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что страна стремится к заключению мирного договора с Россией. Его слова передает РИА Новости.
"В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора", – сказал Кисида.
Он добавил, что Япония при этом продолжит оказывать на Россию санкционное давление и поддержку Киева.
Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в случае нападения российский ответ НАТО будет сокрушительным.
16:02:10 30-01-2024
РИА Новости, как обычно, забыло упомянуть, что под решением территориального вопроса японцы имеют в виду получение назад спорных островов. а без этого мирного договора не будет.
16:09:05 30-01-2024
Японцы, эта гордая нация самураев, ронинов и Бусидо готова терпеть унижения только от американцев... Но стерпеть потерю "северных территорий" они ну никак не могут, которые им, разумеется, никто никогда не отдаст, и обещание этого возвращения всегда будет у них на выборах премьера...
16:11:29 30-01-2024
Это не Япония, а какая-то дальневосточная украина))) По манере поведения
16:12:40 30-01-2024
Хитрые азиаты - и все этим сказано!
18:00:24 30-01-2024
Андрей (16:12:40 30-01-2024) Хитрые азиаты - и все этим сказано!... В чём хитрость?
23:04:41 30-01-2024
Гость (16:09:05 30-01-2024) Японцы, эта гордая нация самураев, ронинов и Бусидо готова т... Ну да, американцы на них ядерные бомбы сбросили, а они гордо утерлись.
23:06:02 30-01-2024
Гость (18:00:24 30-01-2024) В чём хитрость?... Хитрый и мудрый чукча чтобы доехать на очень голодных собаках до дома - последнюю рыбку подвешивал на длинную жердь, чтобы она свешивалась впереди первой собаки в упряжке. Вожак бежал за рыбкой и собаки за ним, а мудрый чукча ехал домой. Японцы очень хотят выглядеть как мудрый чукча. Ответ про хитрого азиата.
16:18:20 30-01-2024
- "В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора", - сказал Кисида." =============== У постели больного, можно говорить все.
16:19:28 30-01-2024
Это не Япония, а какая-то дальневосточная украина))) По манере поведения
17:27:42 30-01-2024
У них на годовщину бомбардировки Хиросимы и Нагасаки проходят мероприятия в поддержку Украины от возможной ядерной агрессии России. А про бомбивших американцев даже не озвучивают. Сюрреализм какой-то
17:49:49 30-01-2024
Да! В принципе у нас с ними Вторая Мировая ещё не закончилась!...