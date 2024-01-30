Премьер Японии заявил о стремлении заключить мир с Россией

При этом санкции страна продолжит поддерживать

30 января 2024, 15:55, ИА Амител

Флаг Японии / Фото: pxhere.com/ru/photo/62539

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что страна стремится к заключению мирного договора с Россией. Его слова передает РИА Новости.

"В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора", – сказал Кисида.

Он добавил, что Япония при этом продолжит оказывать на Россию санкционное давление и поддержку Киева.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в случае нападения российский ответ НАТО будет сокрушительным.