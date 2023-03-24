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Медведев заявил, что западный мир ненавидит всех россиян

Он напомнил, что санкции в первую очередь отражаются на простых людях

24 марта 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Западный мир ненавидит не руководителей России, а всех россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Просто удивляюсь, насколько циничными нужно быть людьми. Вот они говорят: "Мы наказываем российское руководство. Президента, всех остальных – под санкции". Понятно, ради Бога. Но на самом деле кого они этими санкциями хотят наказать? Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит", – отметил Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, западный мир сейчас борется со всеми гражданами России, потому что ненавидит всех россиян.

"Не отдельных руководителей страны – это ради Бога, а они нас ненавидят всех, и вот этого прощать нельзя", – подчеркнул Медведев.

Комментарии 31

  • Что-то сомневаюсь, что германский или итальянский работяга встает с утра на работу и нас ненавидит. Также и мне до них дела нет. Как писал Ремарк, не может гора во Франции оскорбить гору в Германии.
    24 марта, Гость   Ответить
  • У всех своя жизнь и никому нет дела до того, что происходит вне пределов его жизненного пространства. Главное из зомбоящика голову высунуть. Но большинству это не по силам.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Чушь несёт полную, а ещё политиком себя считает!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Может, и не ненавидят. Но зимой нашего земляка с ребенком высадили из такси в одной стране Евросоюза (не восточный блок). Водитель услышал русскую речь пассажиров, переспросил, откуда; ему ответили, что из России, он остановился и попросил выйти. Наверно, от большой любви и приязни к россиянам.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Да понятно, что не германский или итальянский работяга, но они там ничего и не решают, решает элита. Французский работяга в желтом жилете получил в глаз резиновой пулей от Макрона и успокоился. А кто решает, скорее всего ненавидит. Но зачем всех то ненавидеть, есть ведь Навальный или Касьянов, честнейшие люди, любящие элиту Запада
    24 марта, Гость   Ответить
  • Даже если из-за введенных Западом санкций уровень моей жизни изменится в худшую сторону я все равно ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЯ ПОЛИТИКУ РУКОВОДСТВА МОЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!!!
    24 марта, Гость   Ответить
  • потому что ненавидит всех россиян.___Обычные граждане им вообще никуда не упёрлись.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Много раз бывал в Европе, более того, жил и работал. Да и сейчас подрабатываю, поскольку пенсия абсолютно нищенская, а наша страна, "величественно взметнувшись с колен", уже сбросила нас как лишний балласт с абсолютно нищенской пенсией, на которую можно только медленно и мучительно умирать впроголодь, ежесекундно вспоминая холокост и голодомор. И ничего такого не видел. Даже в Польше. Никому до нас нет абсолютно никакого дела!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Глубинная вина России перед прогрессивным человечеством заключается в ее вероломном, злонамеренном, не имеющем оправдания размещении на огромной территории залежей разнообразных полезно-ископаемых ништяков, которые в свою очередь совершенно не принадлежат народу.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Но зимой нашего земляка с ребенком высадили из такси в одной стране Евросоюза---- А то у нас никого не высаживают )))Своих же)
    24 марта, Гость   Ответить
  • Сказал Димон после того как в качестве "ответных санкций" в России давили бульдозерами ввезенные овощи и фрукты.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Глубинная вина России перед прогрессивным человечеством заключается в ее вероломном, злонамеренном, не имеющем оправдания размещении на огромной территории залежей разнообразных полезно-ископаемых ништяков ------ Очень распространённое заблуждение! Практически все предполагаемые месторождения находятся в настолько труднодоступных районах, что их разработка просто-напросто абсолютно нерентабельна. И даже разрабатываемые сейчас месторождения рентабельны лишь только потому, что были обустроены и оборудованы ещё в советское время, когда рентабельность по сравнению с другими странами не имела абсолютно никакого значения. Вся промышленность была расчитана на полностью автономное выживание страны.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Никому до нас нет абсолютно никакого дела! **** Сталинка, речь не о простых людях, речь о властях. Медведев под Западом подразумевает их правящие круги. И это именно правда, что правящие западные круги ненавидят ВСЕХ русских, так как санкции именно на всех жителей России распространяются. Всех спортсменов закэнселили. Всех жителей РФ лишили финансовых инструментов (Виза и Мастеркард), фильмов, музыки, товаров, заставили уйти из России западные компании. А простым жителям Запада, конечно-же важнее их собственная жизнь. Видел это и в США, и в Европе.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Обычным людям на нас всё равно, а их правительству плевать с высокой колокольни. Введением санкций они действительно сознательно хотят понизить наш уровень жизни до неприемлемого, но не из-за какой-то неприязни по отношению к нам, для них мы просто население территории. Цель они сами уже несколько раз озвучивали, так что на нашу пропаганду не списать, цель раскачивание социальной обстановки для возникновения революционных настроений для свержения правительства. Мы для руководителей запада просто инструмент, ни больше не меньше.
    24 марта, Гость   Ответить
  • давили бульдозерами ввезенные овощи и фрукты. **** Это ввозили товары с ПОДДЕЛЬНЫМИ товаросопроводительными документами. Вместо электроники указывали овощи, вместо фруктов указывали вату. Не платили положенные налоги. Это называется КОНТРАФАКТ. Здесь же указывается ТОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, уплачиваются положенные налоги. И только не требуют разрешения первоначального производителя на поставку. Не путай мягкое с тёплым.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Как житель одной из западных стран просто скажу - это неправда, что утверждает "господин" Медведев..
    24 марта, Гость   Ответить
  • Всех жителей РФ лишили финансовых инструментов (Виза и Мастеркард), фильмов, музыки, товаров, заставили уйти из России западные компании. ----- А что не так? Вы хотели пати? Нате! Это к лучшему, быстрее своё сделаем, а ты и дальше катайся по вражеским странам. Гуляй.
    24 марта, Гость   Ответить
  • а ты и дальше катайся по вражеским странам. Гуляй. **** Вообще не вижу связи) я и с работающим Эппл Пэй помогал бы СВО, и сейчас, когда Эппл Пэй отключен (просто как пример) помогаю.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ненавидит? Да вроде, принял с распростёртыми объятьями некую Галу Тилипман. Проблем вроде не было.
    24 марта, Гость   Ответить
  • некую Галу Тилипман. **** Муж - обладатель синего паспорта Пиндостана, поэтому и приняли.
    24 марта, Гость   Ответить
  • принял с распростёртыми объятьями некую Галу Тилипман. Проблем вроде не было. --- и я про тоже. Зачем всех ненавидеть, есть Навальный или Касьянов, честнейшие люди, любящие элиту Запада
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Ну вынул ты голову из"зомбоящика" и засунул ее родимую в зомботырнет. Теперь мы все должны внимать твою вселенскую мудрость(глупость)? Общайся с себе подобными, гуру недоделанный.
    24 марта, Гость   Ответить
  • "Даже в Польше. Никому до нас нет абсолютно никакого дела!" ---- Гость, вы ошибаетесь. Мы сталкивались со злобностью прибалтов прошлым летом. Которые, узнав, что мы русские, начали хамить, грубить и буквально злобно плеваться.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Мы сталкивались со злобностью прибалтов прошлым летом. - Удивили))) Прибалты всегда так относились. В том числе и при СССР. И, в общем, понятно, почему. Но глобально да - все живут своей жизнью, до нас никому дела нет.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Больше всех ненавидят только слуги своих хозяев и кто у нас считаются чиновники?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы ошибаетесь. Мы сталкивались со злобностью прибалтов прошлым летом. Которые, узнав, что мы русские, начали хамить, грубить и буквально злобно плеваться. ------- После начала СВО всё действительно радикально поменялось. Они ведь читают и смотрят русский интернет. А там постоянные угрозы ударить то по Варшаве, то по прибалтике. Люди реально боятся за свою жизнь! А сейчас к тому же там полностью пересмотрели не только итоги, но и причины Второй Мировой.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Сколько существует Россия, столько им было до нее дело, об этом говорят постоянные войны с поляками, шведами, французами, немцами. За тысячу лет примерно каждые 50-70 лет. За малороссийские земли постоянно с ними бились. И сейчас ничего не изменилось
    24 марта, Гость   Ответить
  • об этом говорят постоянные войны с поляками, шведами, французами, немцами - кгхм... А теперь открываем список войн, в которых участвовала Россия во все времена, и считаем, сколько из них будет чисто оборонительными))) Очень удивитесь)
    24 марта, Гость   Ответить
  • Муж - обладатель синего паспорта Пиндостана, поэтому и приняли. --- Э тот, который, сразу после 24 вылетел в Чехию? Или другой?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ---- Много раз бывал в Европе, более того, жил и работал. Да и сейчас подрабатываю, поскольку пенсия абсолютно нищенская, а наша страна, "величественно взметнувшись с колен" --- нэзалэжностью пахнуло. всем пятачок виден? это пан с укрорейха? прочтите еще раз его коммент=)
    24 марта, Гость   Ответить
  • сколько из них будет чисто оборонительными --- все. Это зависит от того, за кого ты. Если за американцев, то все их войны чисто оборонительные, в Японии, во Въетнаме, Ираке, Югославии, Сирии, Афганистане, везде они оборонялись. Мир глобален, обороняться приходится везде. Русские сейчас от американцев в Донецке обороняются
    25 марта, Гость   Ответить
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