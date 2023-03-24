Медведев заявил, что западный мир ненавидит всех россиян

Он напомнил, что санкции в первую очередь отражаются на простых людях

24 марта 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Западный мир ненавидит не руководителей России, а всех россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Просто удивляюсь, насколько циничными нужно быть людьми. Вот они говорят: "Мы наказываем российское руководство. Президента, всех остальных – под санкции". Понятно, ради Бога. Но на самом деле кого они этими санкциями хотят наказать? Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит", – отметил Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, западный мир сейчас борется со всеми гражданами России, потому что ненавидит всех россиян.