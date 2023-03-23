Медведев предупредил Запад о последствиях в случае "ареста" Путина

По его словам, такая ситуация означает объявление войны Российской Федерации

23 марта 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в большом интервью российским СМИ, что "арест" президента России Владимира Путина равносилен объявлению войны, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее расположенный в Гааге международный уголовный суд (МУС), непризнанный в РФ, выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. После этого канцлер Германии Олаф Шольц и глава немецкого минюста указали, что ордер на "арест" будет действовать в ФРГ.

Медведев в интервью сравнил немецкого министра с "придурком и недоумком", поскольку тот не понимает, чем в итоге "арест" будет грозить для Германии.

"Вот представим себе, что ситуация реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!" – указал Медведев.

По его словам, в этом случае все российские средства "полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее".

Ранее Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию суда в Гааге.