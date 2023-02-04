Медведев рассказал, как ответит Россия, если Украина ударит по Крыму

По словам политика, "вашингтонские маразматики" не заинтересованы в завершении военного конфликта

04 февраля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

При попытке атаки по Крыму Москва нанесёт "удары возмездия", заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон.

Журналистка спросила политика, право ли издание Bloomberg, которое считает, что РФ пойдёт на переговоры после разрешения США Киеву наносить удары по Крыму.

"Нет, не правы. Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", – сказал Медведев.

По словам политика, если бы Вашингтон действительно хотел бы завершить спровоцированный им военный конфликт, то мог бы сделать это щелчком пальцев, "приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров". Однако "вашингтонские маразматики" в этом просто не заинтересованы.

На уточняющий вопрос, каким будет ответ России, если Киев с разрешения Штатов всё-таки начнёт наносить удары по Крыму или вглубь РФ, Медведев ответил: