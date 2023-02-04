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Медведев рассказал, как ответит Россия, если Украина ударит по Крыму

По словам политика, "вашингтонские маразматики" не заинтересованы в завершении военного конфликта

04 февраля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

При попытке атаки по Крыму Москва нанесёт "удары возмездия", заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон.

Журналистка спросила политика, право ли издание Bloomberg, которое считает, что РФ пойдёт на переговоры после разрешения США Киеву наносить удары по Крыму.

"Нет, не правы. Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", – сказал Медведев.

По словам политика, если бы Вашингтон действительно хотел бы завершить спровоцированный им военный конфликт, то мог бы сделать это щелчком пальцев, "приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров". Однако "вашингтонские маразматики" в этом просто не заинтересованы.

На уточняющий вопрос, каким будет ответ России, если Киев с разрешения Штатов всё-таки начнёт наносить удары по Крыму или вглубь РФ, Медведев ответил:

"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определённо сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жёстким и убедительным", – пояснил экс-президент.

 

 

Комментарии 14

  • Побыстрее бы развязка наступила.Под Киевом подписали бы акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины, а выбранный свободным и демократическим путём президент зеленский сдёрнул бы в израйль с золотом правящей партии.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • А я ему верю! Эти честные глаза не могут врать...
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Сказочник всея Руси
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Америка когда-то сама закончила войну,скинув атомные бомбы на Японию. Не церемонились. Вскоре был подписан акт капитуляции
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а другой вариант ты не допускаешь? Если ложь, украв одежды у правды, может иметь силу?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Америка когда-то сама закончила войну,скинув атомные бомбы на Японию------ Когда же школы перестанут идиотов выпускать? Не позорь своих родных раз за себя тебе не стыдно.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Этого главного деятеля на передовую - отечество в опасности.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Если есть "обезьяна бога", то должна быть и "обезьяна дьявола".
    04 февраля, Гость   Ответить
  • "вашингтонские маразматики" не заинтересованы в завершении военного конфликта ----- Конечно не заинтересованы, они не участвуют, а все бонусы у них.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что решение о развязывании ракетно-ядерной войны уже принято. И уже ясно, кто первым нанесёт "оборонительные" удары, и по кому. Что касается американцев, то дня три назад прошло сообщение, что впервые в послевоенной истории ВСЕ АПЛ ВМС США покинули прибрежные доки и вышли в океан.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • ВСЕ АПЛ ВМС США **** Да у нас тут военный аналитик возник) ну, поведуй нам, как там третья мировая развиваться будет)
    05 февраля, Гость   Ответить
  • ВСЕ АПЛ ВМС США покинули прибрежные доки+++ парочка то осталась поди или все-таки, профессор, все покинули?)))))))
    05 февраля, Гость   Ответить
  • ну, поведуй нам, как там третья мировая развиваться будет)----------------Как? ты сгоришь в ядерном пепле.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Америка когда-то сама закончила войну,скинув атомные бомбы на Японию------ интересно какие школы выпускают идиотов, не знающих этот факт? Может в ютубе уже рассказывают, что это СССР кидал атомные бомбы на Японию? Правда их у него тогда еще не было, но кто про это знает
    06 февраля, Гость   Ответить
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