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Медведев рассказал, как быть «с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству»

По мнению бывшего президента РФ, разбираться с такими людьми нужно «только по закону» или «особым правилам военного времени»

09 января 2023, 09:45, Никита Черников

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале поразмышлял на тему того, как быть «с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству», «в том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите». 

Политик отметил, что действовать с такими людьми нужно «только по закону». «А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — отметил он.

В частности, Медведев указал на опыт Великой Отечественной и других стран. «Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — заключил экс-президент.

В конце 2022 года Дмитрий Медведев предрёк распад Евросоюза, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.

 

Комментарии 52

  • «А вот если закон не работает.. " А почему закон не работает? Он об этом не поразмышлял?
    09 января, Гость   Ответить
  • "Мели, Емеля, твоя неделя!"
    09 января, Гость   Ответить
  • Может кол-во санитаров для Медведа увеличить до двух? Один явно не справляется
    09 января, Гость   Ответить
  • Надо менять закон , чтобы всё шло по плану.
    09 января, Гость   Ответить
  • А как быть с предателями повышающими цены на отопление и ЖКХ ??? С ними как поступать , в такое не простое время ?
    09 января, Гость   Ответить
  • с предателями повышающими цены на отопление и ЖКХ ??? " Намекаете на руководителей с корнями на "О" ?
    09 января, Гость   Ответить
  • А как быть с теми, кто попрал конституцию и публично ворует миллиардами, разрушая страну изнутри и хвастливо выставляя награбленное напоказ?
    09 января, Гость   Ответить
  • Сколько злобы льется из уст нашей элиты, уровень агрессии запредельный.
    09 января, Гость   Ответить
  • Так называемую интеллектуальную элиту,которую до недавнего времени было громко слышно( а за границей стала ещё громче), один поэт на букву "Ы" назвал самопровозглашённой российской интеллигенцией,сокращённой СРИ.
    09 января, Гость   Ответить
  • Кто ж его разбудил? Прям джедай, языком машет как мечом.
    09 января, Гость   Ответить
  • А что так возбудились, граждане?) тут речь явно не про вас, тут речь про таких как актёр Артур Смольянинов. Помните такого? Он ещё в 9 роте играл русского солдата, воюющего в Афганистане. Так вот это рыло поганое заявило, что хочет пойти воевать в ВСУ. Воевать с нами. Вот про таких речь. Или вы его поддерживаете? Так вы не стесняйтесь - выплевывайте.
    09 января, Гость   Ответить
  • Дело не в актёрах и прочих. Кто, кстати говоря, имеет право на собственное мнение, хотя и мог бы порой придержать его при себе. Дело в том, что раскрутив этот маховик, его будет сложно остановить. Сейчас он направлен на других, вроде как. Но потом, путём несложных манипуляций, мы все можем под этим катком побывать. Вроде, такое уже случалось за последнюю сотню лет?
    09 января, Гость   Ответить
  • А что так возбудились, граждане? ***** А то, что соблюдать надо конституцию, уголовный кодекс и международное право. Это ли не знать юристу по образованию?
    09 января, Гость   Ответить
  • Это уже не собственное мнение, это измена Родине . Идти с оружием воевать против ВС РФ - это прямая измена Родине. Или ты не согласен?
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, ордена давать.Например орден Почета
    09 января, Гость   Ответить
  • уголовный кодекс и международное право. Это ****** А сейчас в отношении России кто-нибудь соблюдает международное право? Але, гражданин, Зеленский у себя закрыл всю оппозицию, там остался только один телеканал - ему никто не слова не говорит. У России отметают ЗВР на 300 миллиардов долларов по беспределу - типа так и надо. А нам соблюдать международное право? Ты ухи поел?
    09 января, Гость   Ответить
  • "А как быть с теми, кто попрал конституцию и публично ворует миллиардами, разрушая страну изнутри и хвастливо выставляя награбленное напоказ?"+++++ В США существуют законы карающих тех граждан,которые покушаются на "общественное благо","процветание государства" или угрожают национальной безопасности страны.Абсолютно размытые понятия,по которым можно "пришить" статью ЛЮБОМУ гражданину.Статьи предусматривают срок 10 и более лет тюрьмы.С правом переписки(которая просматривается),с правом телефонных звонков с тюремного аппарата(который прослушивается).Кстати,эта страна называется самой свободной и демократической.По крайней мере у тамошних политиков эти слава не слетают с их уст.
    09 января, Гость   Ответить
  • и международное право --- нет уже такого права. Начиная примерно с бомбардировок Югославии. Оно всегда было не совсем правом, так как отличалось от права тем, что нет органа, который уполномочен силой заставлять его соблюдать. Золотой миллиард самовольно назначил себя таким органом, это незаконно. Юристы это понимают. Поэтому национальное право имеет приоритет, это и записано в Конституциях США и РФ
    09 января, Гость   Ответить
  • , мы все можем под этим катком побывать. ***** Ты собрался записываться в ВСУ? Тогда жди. А нормальным людям бояться нечего. И вообще, что ты знаешь про каток репрессий? То что тебе виталики коротичи из Огонька в перестройку в мозг нагадили? Или то, что гаденыш солженицын напел?
    09 января, Гость   Ответить
  • А сейчас в отношении России кто-нибудь соблюдает международное право? ------ А разве на нас кто-нибудь напал?
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, А почему закон не работает?----Не надо раскачивать лодку!(с)
    09 января, Гость   Ответить
  • - А разве на нас кто-нибудь напал? ****** А разве мы на кого-то напали? Мы защищали граждан РФ, проживавших на территории ЛДНР, которых 8 лет убивал преступный Киевский нацистский режим, пришедший к власти в ходе вооруженного переворота. Эти граждане РФ с таким же паспортом гражданина РФ, что и ты, к нашему всеобщему сожалению. А ты свою бандеровщину брось. Хочешь на статью себе языком намолотить - вэлкам. Лично я только буду рад когда такие как ты получат по соплям от властей.
    09 января, Гость   Ответить
  • -Не надо раскачивать лодку!(с) **** Ты типа остроумный? А фамилия не Петросян случаем? Ты в зеркало посмотрись и посмейся, так вернее будет.
    09 января, Гость   Ответить
  • А разве на нас кто-нибудь напал? --- А разве нет? Причем не только сейчас, а даже еще в 1991. Не все это заметили, но бывают и такие ловкие нападения после которой наша территория становится не нашей. 8 лет назад решили это не признавать, а в прошлом году подтвердили это решение
    09 января, Гость   Ответить
  • А почему закон не работает? --- А где он работает? Наверное потому что никто еще не придумал, как сделать так, чтобы он всегда работал. Вчера тут публиковали список лиц, в отношении которых он сработал
    09 января, Гость   Ответить
  • В США существуют законы карающих тех граждан,которые покушаются --- В каждой бочке затычка Америка, вообще не интересно как они там живут, мы живём здесь.
    09 января, Гость   Ответить
  • А где он работает? - Отлично. Один "юризд" предлагает жить по понятиям, граждане его с удовольствием поддерживают.
    09 января, Гость   Ответить
  • каждой бочке затычка Америка, вообще не интересно как они там живут ****** Да как же не интересно, ведь они мировой светочь демократии, самая свободная страна в мире, на которую всем нужно равняться - это они сами так говорят и всех остальных уверяют. Кто как не они всем пример?)))
    09 января, Гость   Ответить
  • Один "юризд" предлагает жить по понятиям, ***** Здрасьте - приехали) тебя грабят, полиции на этих грабителей нет, но ты предлагаешь жертве вести себя благородно) это прикольно) вот только нет, с Россией такой номер не прокатит. И насчёт «юризда». Этот юрист юрфак СПбГУ закончил, один из ведущих ВУЗов страны. А какое ПТУ ты заканчивал?
    09 января, Гость   Ответить
  • США совсем ни при чём:им не был интересен ни украинский майдан,на военный конфликт Украины с Россией смотреть совсем неохота.Совсем непонятно,кто под шумок подорвал Северные газовые потоки Россия-Европа.Штатам совсем безразлично, что Европа отказывается от российского газа и переходит на их сжиженный...)))
    09 января, Гость   Ответить
  • Здрасьте - приехали) тебя грабят, полиции на этих грабителей нет, но ты предлагаешь жертве вести себя благородно) это прикольно) вот только нет, с Россией такой номер не прокатит. - Ой все... Ты вообще понимаешь, что условному Западу на речи Медведева наплевать? Оттого, что мы здесь, в Россиюшке, будем жить по понятиям, как он предлагает, тому Западу будет ни холодно, ни жарко. А вот мы здесь огребем по полной, если даже те законы, что есть, отменить. Но тебе, видимо, не терпится пожить именно так.
    09 января, Гость   Ответить
  • Прав Медведев. Пора контразведку нормальную создавать с правом взять за жэ любого. Независимо от чина, положения, страны и охраны. Как в 1930х агенты с ледорубом порядок там наводили так и теперь надо. Иначе будут о страну ноги вытирать
    09 января, Гость   Ответить
  • А нормальным людям бояться нечего. --- "Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными активистами, я молчал, я не был членом профсоюза. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать." Нимёллер, Мартин
    09 января, Гость   Ответить
  • Как в 1930х агенты с ледорубом порядок там наводили так и теперь надо. Иначе будут о страну ноги вытирать---- Средневековое сознание народа, заслуживает ту власть, что имеет.
    09 января, Гость   Ответить
  • Опять перепутал понятия "Отечество" и "Ваше Превосходительство".
    09 января, Гость   Ответить
  • порядок там наводили - да никто "там" ничего не наведет, да и пробовать не будет. А вот здесь - добро пожаловать туда, где все будет, как вы мечтаете - подойдут и возьмут. Но отнюдь не любого - "любой" опять будет неприкасаемым. В отличие от простых граждан.
    09 января, Гость   Ответить
  • А нормальным людям бояться нечего. - А кто вам сказал, что вы нормальный? С чьей точки зрения? Вашей? С чего вы взяли, что тот, кто будет определять нормальность, определит вас именно как нормального? Если критериев в виде закона не будет.
    09 января, Гость   Ответить
  • . А вот мы здесь огребем по полной, ***** Огребают здесь только подонки и воры типа Альошы Отвального. Остальные как жили так и живут.
    09 января, Гость   Ответить
  • - "Когда нацисты пришли за ***** У вас когда-нибудь поменяется методичка? Задрали уже со своим Нимеллером. Хочешь что-то высказать - говори. Только помни - во всех странах есть законодательство, которое охраняет интересы государства. Не нравится государство - чемодан-лесополоса-Кыюв. Пшел вон отсюда.
    09 января, Гость   Ответить
  • Средневековое сознание народа, заслуживает ту власть, что имеет. ***** Верно. Хохлы заслужили Зельца, при котором фашисты со свастикой не таясь ходят колоннами по столице. Они заслужили - они и получат.
    09 января, Гость   Ответить
  • Подрывать газопроводы это , конечно же, демократично и современно, не 16-й век, не каперство, а человечно-либерально
    09 января, Гость   Ответить
  • Пшел вон отсюда. --- А почему каждый прикорытник, хорошо устроившийся при этом режиме, любит указывать как и где нам жить? Хамство - отличительная черта партии ПЖиВ, не находите?
    09 января, Гость   Ответить
  • У вас когда-нибудь поменяется методичка? ---- Нечего сказать? "Молчи, за умного сойдешь"(с)
    09 января, Гость   Ответить
  • юбит указывать как и где нам жить? Х **** Кому вам? Кучке оппиков с Болотной? Да к ногтю вас всех. Народ против вас, щенки.
    09 января, Гость   Ответить
  • Хамство - отличительная черта партии ПЖиВ, не находите? ****** Человек, что-то лепечущий про «прикорытниках», ещё смеет рот про хамство открывать? Смешно. Тебе русским языком сказано - не нравится здесь - вали отсюда, границы открыты. Вслед за латыниными, дождями, и прочим сбродом, твоё место там. Только помни, что если ты там не в строчку что-то ляпнешь, там с тобой не будут нянчиться как здесь, там в 24 часа визу обнулит и выкинут вон из страны, как это со всеми дождевиками и произошло. И после этого кто-то смеет что-то говорить про кровавый режим в России)))
    09 января, Гость   Ответить
  • не нравится здесь - вали отсюда, границы открыты. **********А ты ж первый бы свалил, будь у тебя такая возможность. Но возможности нет. И там ты не нужен и тут тоже. Вот и тяфкаешь потихоньку из подворотни.
    09 января, Гость   Ответить
  • "Не нравится государство - чемодан-лесополоса-Кыюв. Пшел вон отсюда." ----- Гость, вмешаюсь, увидев такое махровое хамство. Ты что это о себе возомнил? Кто тебе дал право такие заявления делать? Раз дурак, то сили молча и рот свой не открывай.
    09 января, Гость   Ответить
  • Правильно Медведев сказал, поддерживаю. Пену нужно вычищать максимально жестко.
    09 января, Гость   Ответить
  • не нравится здесь - вали отсюда----а по мне, так лучше такой быдляк выслать на плоту в тихий океан - вонять меньше будет
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, Раз дурак, то сили молча и рот свой не открывай. ****** Ну раз ты дурак, то и не открывай свою поганую пасть. И ты вали отсюда. Не нравится здесь - вали туда. Здесь по вашему уже не будет, слишком много наворотили вы, либерашки, и ваши пиндосские идолы. Народ здесь ничего вам не забудет и не простит.
    10 января, Гость   Ответить
  • -а по мне, так лучше такой быдляк выслать ***** А тебя, алень, вообще никто не спрашивал, соси свой палец молча.
    10 января, Гость   Ответить
  • А ты ж первый бы свалил, будь у тебя такая возможность. Но возможности нет. И там ты не нужен и тут тоже. ****** Я то как раз достаточно по миру поездил, и сознательно остаюсь в своей стране, мне другой не надо. А вот такие как ты, кто о зарубежных странах судят по роликам на ютьюбе, у которых нет критического восприятия, вот у вас и есть идолопоклонничество перед Западом. Просто ты там не был, и жизни там не знаешь, у тебя розовые сопли. А я там был, довольно часто и подолгу, а посему знаю как там живётся. И мой выбор - Россия. Сознательный выбор патриота. И это, ты не видишь очевидные огрехи в своей логике? Если я здесь якобы не нужен, то зачем мне в защиту своей Родины тогда говорить? Там я точно не нужен, там никто из живущих в России не нужен. Ты не сможешь привести ни единого успешного примера карьеры уехавших в последние годы. А здесь Родина.
    10 января, Гость   Ответить
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