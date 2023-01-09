Медведев рассказал, как быть «с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству»

По мнению бывшего президента РФ, разбираться с такими людьми нужно «только по закону» или «особым правилам военного времени»

09 января 2023, 09:45, Никита Черников

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале поразмышлял на тему того, как быть «с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству», «в том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите».

Политик отметил, что действовать с такими людьми нужно «только по закону». «А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени», — отметил он.

В частности, Медведев указал на опыт Великой Отечественной и других стран. «Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — заключил экс-президент.

В конце 2022 года Дмитрий Медведев предрёк распад Евросоюза, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.