Медведей стали чаще встречать в Алтайском крае

Минприроды региона объясняет такие частые появления животных увеличением численности особей

24 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Медведь / Фото: unsplash.com/ Eugene Chystiakov

Жители Алтайского края стали чаще встречать медведей в окрестностях сел. Об этом сообщает заринская районная газета "Знамя Ильича".

Напомним, 21 октября в Заринском районе при уборке кукурузы на поле выбежал бурый медведь и испугал комбайнеров.

За несколько дней до этого в селе Верх-Камышенка следы медведя заметили прямо у жилых домов.

Также о следах животного в Заринском районе регулярно сообщали в августе грибники и рыбаки. В это же время в Кытмановском районе медведь напал на мужчину. Его спасли собаки и меткий выстрел товарища.

Специалисты Минприроды объяснили: частые появления животных в регионе связаны с увеличением численности особей. Медведи обитают в местах черневой тайги, которой богат Алтайский край, в особенности Заринский район.

Залегание медведей в спячку напрямую связано с погодой и окружающей температурой. Фактически животные укладываются в берлогу, когда образуется постоянный снежный покров, а температура держится ниже нуля. Поэтому сейчас хищники еще продолжают нагуливать подкожный жир.