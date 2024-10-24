Медведей стали чаще встречать в Алтайском крае
Минприроды региона объясняет такие частые появления животных увеличением численности особей
24 октября 2024, 11:30, ИА Амител
Жители Алтайского края стали чаще встречать медведей в окрестностях сел. Об этом сообщает заринская районная газета "Знамя Ильича".
Напомним, 21 октября в Заринском районе при уборке кукурузы на поле выбежал бурый медведь и испугал комбайнеров.
За несколько дней до этого в селе Верх-Камышенка следы медведя заметили прямо у жилых домов.
Также о следах животного в Заринском районе регулярно сообщали в августе грибники и рыбаки. В это же время в Кытмановском районе медведь напал на мужчину. Его спасли собаки и меткий выстрел товарища.
Специалисты Минприроды объяснили: частые появления животных в регионе связаны с увеличением численности особей. Медведи обитают в местах черневой тайги, которой богат Алтайский край, в особенности Заринский район.
Залегание медведей в спячку напрямую связано с погодой и окружающей температурой. Фактически животные укладываются в берлогу, когда образуется постоянный снежный покров, а температура держится ниже нуля. Поэтому сейчас хищники еще продолжают нагуливать подкожный жир.
11:37:27 24-10-2024
раздать им мобльники - пусть в тик-токе зависают по берлогам своим.
11:46:45 24-10-2024
Мишки хотят кушать.
14:58:21 24-10-2024
Размножение хищников медведей, волков и прочих, всегда сопровождалось к кровопролитным событиям, они нутром чуют, что приближается их час.
20:33:00 24-10-2024
В селе Краснощеково , Краснощековского района, медведь всё лето посещал 3 пасеки и угощался мёдом, разоряя ульи. Слава Богу, что обошлось без жертв.