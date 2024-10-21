Медведь пришел на уборку урожая и распугал алтайских комбайнеров

Никто не пострадал

21 октября 2024, 15:00, ИА Амител

В Алтайском крае работники фермерского хозяйства сняли на видео медведя, пришедшего на поле во время уборки урожая, сообщает Telegram-канал "Это Алтай".

"В селе Новодраченино Заринского района на уборку пришел медведь. Никто не пострадал, но испугались все знатно", – говорится в сообщении.

Медведь на уборке урожая