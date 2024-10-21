Медведь пришел на уборку урожая и распугал алтайских комбайнеров
Никто не пострадал
21 октября 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае работники фермерского хозяйства сняли на видео медведя, пришедшего на поле во время уборки урожая, сообщает Telegram-канал "Это Алтай".
"В селе Новодраченино Заринского района на уборку пришел медведь. Никто не пострадал, но испугались все знатно", – говорится в сообщении.
Медведь на уборке урожая
15:03:28 21-10-2024
Видимо, хотел помочь))))))))
15:14:32 21-10-2024
А как жители этого села называются ?
15:37:38 21-10-2024
бедный медведь, испугали его до смерти матершинники - фермеры. Это ж надо такими трусами и паникерами быть.
16:57:19 21-10-2024
сидеть в комбайне и камазе и так жидко.........
17:11:40 21-10-2024
Мишку жалко..перепуганый..однако загоняли............
17:53:12 21-10-2024
Капец. Бедный Мишка. К людям пришел. А они дикие, дикие .... Хорошо понял все про них и деру дал. Так нет на КамАЗе ведь догоняли коз-ы.