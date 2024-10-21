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Медведь пришел на уборку урожая и распугал алтайских комбайнеров

Никто не пострадал

21 октября 2024, 15:00, ИА Амител

В Алтайском крае работники фермерского хозяйства сняли на видео медведя, пришедшего на поле во время уборки урожая, сообщает Telegram-канал "Это Алтай".

"В селе Новодраченино Заринского района на уборку пришел медведь. Никто не пострадал, но испугались все знатно", – говорится в сообщении.

Медведь на уборке урожая

Алтайский край дикие животные

Комментарии 6

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Гость

15:03:28 21-10-2024

Видимо, хотел помочь))))))))

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Гость

15:14:32 21-10-2024

А как жители этого села называются ?

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гость

15:37:38 21-10-2024

бедный медведь, испугали его до смерти матершинники - фермеры. Это ж надо такими трусами и паникерами быть.

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водила

16:57:19 21-10-2024

сидеть в комбайне и камазе и так жидко.........

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мишка

17:11:40 21-10-2024

Мишку жалко..перепуганый..однако загоняли............

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Андрей

17:53:12 21-10-2024

Капец. Бедный Мишка. К людям пришел. А они дикие, дикие .... Хорошо понял все про них и деру дал. Так нет на КамАЗе ведь догоняли коз-ы.

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