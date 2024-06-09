Медведи гнались за людьми на лошадях на Алтае

Ранее такого поведения за ними не замечали

09 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305

Инциденты произошли 1 и 2 июня в Тигирекском заповеднике: в 100 метрах от кордона "Белорецкий" и на дороге, ведущей от этого кордона к Семеновке. Это территория Змеиногорского и Третьяковского районов.

О происшествии сообщил "Змеиногорский вестник", ссылаясь на главу района Евгения Фролова. По его словам, медведи вели себя агрессивно. Они не реагировали на крики людей и отпугивающие устройства, а начали преследовать людей на лошадях. Сотрудникам заповедника пришлось убегать от хищников.

Ранее такого поведения за медведями не замечали. Сотрудники Тигирекского заповедника предупредили об угрозе нападения и призвали соблюдать меры безопасности на этой территории.

Также стало известно, что после нападения медведей специалисты заповедника обратились в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с просьбой урегулировать численность этих животных.