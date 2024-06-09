Медведи гнались за людьми на лошадях на Алтае
Ранее такого поведения за ними не замечали
09 июня 2024, 10:15, ИА Амител
Инциденты произошли 1 и 2 июня в Тигирекском заповеднике: в 100 метрах от кордона "Белорецкий" и на дороге, ведущей от этого кордона к Семеновке. Это территория Змеиногорского и Третьяковского районов.
О происшествии сообщил "Змеиногорский вестник", ссылаясь на главу района Евгения Фролова. По его словам, медведи вели себя агрессивно. Они не реагировали на крики людей и отпугивающие устройства, а начали преследовать людей на лошадях. Сотрудникам заповедника пришлось убегать от хищников.
Ранее такого поведения за медведями не замечали. Сотрудники Тигирекского заповедника предупредили об угрозе нападения и призвали соблюдать меры безопасности на этой территории.
Также стало известно, что после нападения медведей специалисты заповедника обратились в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с просьбой урегулировать численность этих животных.
10:23:35 09-06-2024
Медведи на лошадях. С балалайками.
13:12:55 09-06-2024
Гость (10:23:35 09-06-2024) Медведи на лошадях. С балалайками. ... Амик в своём репертуаре. Жжёт. Они сами читают ли, что они пишут? Медведи на лошадях - это сильно)))
10:31:04 09-06-2024
Медведи были на лошадях 😨😂
10:31:26 09-06-2024
Грибы? Вещества?
21:50:21 09-06-2024
Костя (10:31:26 09-06-2024) Грибы? Вещества? ... Комбо.
10:39:58 09-06-2024
А был ли мальчик. Ну да медведь за конным - бред! Это москвичам рассказывайте. Похоже кто-то вознамерился получить таким образом разрешение на медвежатину.
07:02:36 10-06-2024
Андрей (10:39:58 09-06-2024) А был ли мальчик. Ну да медведь за конным - бред! Это москви... медведь кратковременно может развивать скорость до 60 км/час, прям как лошадь...
16:43:37 10-06-2024
1 (07:02:36 10-06-2024) медведь кратковременно может развивать скорость до 60 км/час... А если еще и на лошади)))
10:46:44 09-06-2024
Заголовок , такой заголовок ... Хе-хе
10:56:16 09-06-2024
прочла заголовок и мгновенно вспомнился бородатый ролик с Ют., где обезьяна на кабане убегает от папуасов под правильную музыку)).
а, если серьезно, мишек жаль, ведь какой-то живодер хочет их крови.
11:28:00 09-06-2024
заголовок -улет
11:37:11 09-06-2024
Мяско наверное свежее везли. У медведей нюх хороший.
12:15:11 09-06-2024
С бродячими собаками сначала разобраться надо. Медведи - это программа-максимум.
15:54:29 09-06-2024
Гость (12:15:11 09-06-2024) С бродячими собаками сначала разобраться надо. Медведи - это... Нет. Программа максимум это акулы в океанах.
15:59:58 09-06-2024
В Челябинской области двое малолетних детей с собаками породы бигль провели четыре дня в медвежьем лесу. Вчера только их смогли найти. А тут опытные работники заповедника попросили о помощи. Цирк.
16:56:29 09-06-2024
с живодерами надо разобраться. Все им мешают - собаки, голуби, медведи, люди нормальные. Можете минусовать, дойдет до вас очередь.
17:20:45 09-06-2024
Что за варварское отношение к природе?!
Сначала лишают зверей дома уничтожая лес, попутно лишают кормовой базы уничтожая под надуманными предлогами, например, кабанов... тех, кто каким-то чудом выжил убивают охотники. Причем по решению властей и за большие деньги (речь про волков) сделали из волка врага, хотя его роль как санитара леса важна и нужна. То разрешают охоту на медведей круглый год. При этом гибнут молодые медвежата, ведь пока не убъют медведя в берлоге не узнают, есть ли там потомство.
Задумайтесь, люди, скоро такими темпами что флору, что фауну можно будет видеть только на картинках.
10:19:53 11-06-2024
Гость (16:43:37 10-06-2024) А если еще и на лошади)))... 120 Км/ч - куда ДПС смотрит