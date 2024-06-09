Село в Алтайском крае затопило после дождя

Были подтоплены 22 приусадебных участка и 12 частных домов

09 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Последствия ливня в селе Староалейское / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае село Староалейское Третьяковского района 8 июня столкнулось с потопом после дождя, пишет "Инцидент Барнаул".

В результате ливня улицы села частично ушли под воду: по дорогам текли большие ручьи, также были подтоплены 22 приусадебных участка и 12 частных домов. Отмечается, что вода в жилищах была выше уровня пола.

"Силами местной администрации расчищены ливневые стоки, идет пропуск воды – она стремительно спадает", – говорится в сообщении.

По прогнозу, 9 июня в Алтайском крае ожидается до +25...+30 градусов, местами по югу и востоку будут кратковременные дожди и грозы.