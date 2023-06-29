НОВОСТИПроисшествия

Медведя на адреналине застрелили в центре Томска

По словам охотоведов, снотворное не подействовало

29 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Прошлой ночью в центр Томска забрел медведь. Об этом сообщает Mash Siberia. Предположительно, он мог переплыть через реку, чтобы оказаться на улицах города. Косолапого заметили купающимся в луже.

В мэрии отметили, что медведь проявил агрессию, но не пояснили, какую именно. Животное застрелили.

По словам охотоведов, снотворное на мишку не подействовало, потому что он был на адреналине.

Происшествия дикие животные томская область

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:36:41 29-06-2023

Адреналина на Медведеве

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:28 29-06-2023

Снотворное охотоведы давно сами употребили. А физраствор на медведя не действует.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:29 29-06-2023

это он на адреналине прилег в луже покупаться?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:54 29-06-2023

Уже даже дети знают, что медведи и лоси спасаются от пожаров, поэтому заходят в населённые пункты.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:28 29-06-2023

Как медведь-невидимка дошел до центра города, неужели на окраинах никто не заметил. Есть же полицейские патрули.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:26 29-06-2023

Гость (17:42:28 29-06-2023) Как медведь-невидимка дошел до центра города, неужели на ок... уже давно не патрулируются улицы - некому просто напросто.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:13 29-06-2023

Гость (17:42:28 29-06-2023) Как медведь-невидимка дошел до центра города, неужели на ок... К примеру переплыл реку. Патрульные катера как раз убыли на обед.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:43 30-06-2023

Ну застрелили и правильно. Если он прочухал что в городе можно найти еду, много и быстро, то его уже не отвадить. Будет ковырять помойки и жрать собак и в конце концов и люди пострадают обязательно.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров