Медведя на адреналине застрелили в центре Томска

По словам охотоведов, снотворное не подействовало

29 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Прошлой ночью в центр Томска забрел медведь. Об этом сообщает Mash Siberia. Предположительно, он мог переплыть через реку, чтобы оказаться на улицах города. Косолапого заметили купающимся в луже.

В мэрии отметили, что медведь проявил агрессию, но не пояснили, какую именно. Животное застрелили.

По словам охотоведов, снотворное на мишку не подействовало, потому что он был на адреналине.