Медведя на адреналине застрелили в центре Томска
По словам охотоведов, снотворное не подействовало
29 июня 2023, 15:15, ИА Амител
Прошлой ночью в центр Томска забрел медведь. Об этом сообщает Mash Siberia. Предположительно, он мог переплыть через реку, чтобы оказаться на улицах города. Косолапого заметили купающимся в луже.
В мэрии отметили, что медведь проявил агрессию, но не пояснили, какую именно. Животное застрелили.
По словам охотоведов, снотворное на мишку не подействовало, потому что он был на адреналине.
15:36:41 29-06-2023
Адреналина на Медведеве
15:42:28 29-06-2023
Снотворное охотоведы давно сами употребили. А физраствор на медведя не действует.
15:43:29 29-06-2023
это он на адреналине прилег в луже покупаться?
15:58:54 29-06-2023
Уже даже дети знают, что медведи и лоси спасаются от пожаров, поэтому заходят в населённые пункты.
17:42:28 29-06-2023
Как медведь-невидимка дошел до центра города, неужели на окраинах никто не заметил. Есть же полицейские патрули.
17:52:26 29-06-2023
Гость (17:42:28 29-06-2023) Как медведь-невидимка дошел до центра города, неужели на ок... уже давно не патрулируются улицы - некому просто напросто.
18:18:13 29-06-2023
Гость (17:42:28 29-06-2023) Как медведь-невидимка дошел до центра города, неужели на ок... К примеру переплыл реку. Патрульные катера как раз убыли на обед.
13:53:43 30-06-2023
Ну застрелили и правильно. Если он прочухал что в городе можно найти еду, много и быстро, то его уже не отвадить. Будет ковырять помойки и жрать собак и в конце концов и люди пострадают обязательно.