Раненого медвежонка спасли в Алтайском крае

Маленького хищника передали в приют

13 июня 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: t.me/radionovasg

В Алтайском крае спасли двухмесячного медвежонка с поврежденной лапой, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

По ее словам, маленького зверя обнаружили инспекторы по охотничьему надзору. Матери рядом не оказалась, а потому ему грозила верная гибель.

К спасению малыша подключился Росприроднадзор, сотрудники которого передали хищника на лечение в общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег". Там специалисты установили, что травма несерьезная. Но без помощи людей косолапый в таком возрасте выжить бы не смог.

В итоге малыша перевезли на реабилитацию в приют для медвежат-сирот в Алтайский государственный заповедник. Как только повзрослеет, его отпустят в дикую природу.