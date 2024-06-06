МегаФон и Ivideon внедрят новые сервисы видеонаблюдения

И разовьют системы видеоаналитики

06 июня 2024, 16:40, ИА Амител erid: LjN8KHSVp

Подписание соглашения между МегаФоном и Ivideon / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон объявил о стратегическом партнерстве с Ivideon ("Ивидеон") для создания новых решений в сфере облачного видеонаблюдения и видеоаналитики. Компании подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

Партнеры разработают и внедрят новые интеллектуальные сервисы в области видеонаблюдения и видеоаналитики. На первом этапе МегаФон и Ivideon расширят клиентские предложения и дополнят портфели продуктов инновационными технологиями разработчика и цифровыми решениями оператора.

В планах также создание масштабируемой и надежной системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе платформы "МегаФон Облако". Система обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки и анализа видеоданных в реальном времени, а использование облачных технологий МегаФона повысит безопасность используемых данных.

"МегаФон Облако" включает решения в формате частных и публичных облаков, инфраструктурные и платформенные сервисы, а также законченные решения в формате SaaS, в том числе офисные приложения и инструменты совместной работы. Облачные сервисы реализованы на базе отечественного ПО и предлагают более 25 услуг, актуальных для бизнеса и государства. "МегаФон Облако" аттестовано по наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1) и соответствует максимальным требованиям к информационной безопасности (К1).

Со стороны МегаФона соглашение подписал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, от Ivideon – генеральный директор компании Заур Абуталимов.

"Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы МегаФона и фокусный 14-летний опыт Ivideon в области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, – комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой", – отметил Эмин Антонян.

Партнерство с МегаФоном усиливает позиции на рынке, добавил генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.

"Совместная работа над мультифункциональной платформой видеонаблюдения для локальных и облачных систем без ограничений по масштабированию позволяет удовлетворить потребности практически любого бизнеса", – подчеркнул Абуталимов.

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