Мегафон расширил зону покрытия сети в парке "Изумрудный"

Теперь можно с комфортом просматривать новости, загружать фильмы и ролики

24 мая 2024, 17:45, ИА Амител erid: LjN8K3MBd

Люди в парке, использующие интернет / Фото: МегаФон

Жители и гости Барнаула теперь могут наслаждаться стабильным мобильным интернетом на территории парка "Изумрудный". Оператор усовершенствовал телеком-инфраструктуру в Октябрьском районе, увеличив зону покрытия 4G (Джи) на 20%. Благодаря чему мобильный сигнал стал устойчивее и выросло качество соединения.

Парк "Изумрудный" ­– идеальное место для отдыха и развлечений в Барнауле. Его территория занимает около 18 тыс. кв. метров, и более 80% этой площади покрыто зелеными насаждениями с ценными породами деревьев.

В парке есть прогулочные аллеи, искусственные водоемы с рыбками, беседки для отдыха, детские автогородки с аттракционами, а также площадки для проведения мероприятий и концертов.

Благодаря запуску дополнительного низкочастотного диапазона 4G покрытие сети значительно расширилось, обеспечивая надежную связь на всей этой территории.

Теперь жители и гости Барнаула могут свободно общаться, пользоваться интернетом и соцсетями, наслаждаясь прогулками по окрестностям парка. Улучшенное качество связи позволяет с комфортом просматривать новости, загружать фильмы и ролики.

"Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населенных пунктах Алтайского края. После проведенных работ в ПКиО "Изумрудный" краевой столицы заметно улучшилось качество связи: в удаленных локациях парка и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, ведь покрытие мобильного интернета увеличилось почти на четверть", ­– отмечает директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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