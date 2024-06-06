МегаФон и Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона

Здесь будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру

06 июня 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KYEDg

Подписание соглашения между МегаФоном и республикой Коми / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон и правительство Республики Коми договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории региона. Соглашение подписали сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума – 2024. В документе обозначены приоритетные направления и определены акценты для решения вопросов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и туризма.

Подписи в документе поставили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года запланирована реализация проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства, обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.

Также в регионе внедрят решения по сохранению безопасности на автодорогах с помощью современных цифровых решений, аналитических инструментов big data (биг дата) МегаФона для комплексной оценки потоков миграции населения, систем экологического онлайн-мониторинга, а также защиты от киберугроз.

"Республика Коми является важным регионом для МегаФона – здесь работают сотни телеком-объектов в городах и удаленных населенных пунктах, мобильная связь и скоростной интернет обеспечены на нефте- и газовых месторождениях, предприятиях угольной промышленности. В текущем году запланировано масштабное расширение покрытия и емкости сети в республике – работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено более чем на 20 локациях", – рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Он выразил уверенность, что партнерство с региональными властями позволит реализовать проекты по увеличению доступности телеком-услуг для жителей Коми, а также откроет широкие перспективы по цифровизации государственных и коммерческих предприятий.

Так и по словам Владимира Уйбы, сотрудничество с МегаФоном развивается успешно и на долгосрочной основе.

"Мы заинтересованы в цифровой трансформации региона, которая позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать решению этих задач, реализации инфраструктурных проектов цифровизации региона, а также повышению экономического потенциала республики в целом", – подчеркнул губернатор.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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