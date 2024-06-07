МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона

Теперь компания будет внедрять в регионе цифровые технологии

07 июня 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KVZxv

Дмитрий Ионин и Эмин Антонян / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в регионе. На Петербургском международном экономическом форуме – 2024 стороны подписали соответствующий документ. Оператор и власти планируют внедрять передовые технологии в сферах промышленного и коммерческого туризма, ЖКХ, экологии и природопользования.

Условия обговорили коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. В ближайшие четыре года стороны будут развивать связь в небольших населенных пунктах, внедрять новые услуги и сервисы для защиты от киберугроз, а также обмениваться научным и техническим опытом, который может дать импульс к созданию новых разработок.

Помимо этого, оператор и правительство региона внедрят инструменты big data (биг дата) МегаФона в сферах туризма, а также решений для жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и экологии.

"Средний Урал – один из крупнейших регионов и приоритетный субъект для развития бизнеса и внедрения инновационных проектов в стране. Сегодня на территории области работают свыше 1 500 телеком-объектов МегаФона, которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа "Лесохранитель" для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала", – отметил Эмин Антонян.

Он выразил уверенность, что партнерство с регионом позволит разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности

"Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития Свердловской области. От них зависит рост экономики и качества жизни как в регионе, так и стране в целом. Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами, правительством Свердловской области, задачи по цифровизации социально значимых направлений, таких как связь, кибербезопасность, экология, коммунальное хозяйство. Сотрудничество с телеком-компаниями поможет нам продвинуться в их решении", – подчеркнул Дмитрий Ионин.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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