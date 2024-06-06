МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка

Проект называется "Технологии добра"

06 июня 2024, 20:00, ИА Амител erid: LjN8KbFZ4

Подписание соглашение между МегаФоном и Совкомбанком / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы "Технологии добра", благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор "Совкомбанк Технологии" Вячеслав Литовченко.

На сайте проекта (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе.

Реализация проекта позволит организациям – партнерам платформы "Технологии добра" получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. Сегодня платформой "Технологии добра" пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.

Реализация партнерства копаний предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.

МегаФон активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности – помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект "Будущее зависит от тебя" – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом "Хранители детства" запущен проект "Включайся и будь успешен", который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.

"Платформа "Технологии добра" – это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов", – отметил Хачатур Помбухчан.

По словам Вячеслава Литовченко, мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать ежедневные рабочие процессы.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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