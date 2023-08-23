МегаФон объединяет четыре онлайн-кинотеатра России для единой подписки "МегаКино"

Для всех абонентов оператора она станет доступна с сентября

23 августа 2023, 17:05, ИА Амител LjN8KHmtP

Просмотр кино / Фото: Илья Захаров

МегаФон объединяет популярные онлайн-кинотеатры в единую подписку "МегаКино". В нее войдут сразу четыре крупных видеосервиса – Start*, Premier*, "Иви" и "Окко". Пользователи смогут переключаться между этими платформами и всегда находить новинки кино и сериалов.

Анализ больших баз данных показал, что потребители все реже выбирают только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. На длительном горизонте 48% зрителей видеосервисов активно используют от двух до четырех приложений, и эта доля растет.

"Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, "Иви" и "Окко". Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся", – отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Единая подписка поможет пользователям сэкономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе она будет предложена наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентам оператора.

"Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией", – подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра Premier Виктория Михно.

По ее словам, платформа обладает огромной библиотекой контента, которую ежемесячно обновляют как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами, поэтому возможность подписки на онлайн-кинотеатр порадует пользователей "МегаКино".

"Для нас это возможность дать миллионам пользователей МегаФона по всей стране доступ к нашему собственному контенту – это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы – лидеры по зрительским просмотрам", – заявила руководитель по развитию партнерских программ Start Александра Коваленко.

*Start ("Старт"); Premier ("Премьер").

ПАО "Мегафон"

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