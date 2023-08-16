Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

Аналитики МегаФона подвели итоги за первое полугодие 2023 года

16 августа 2023, 13:27, ИА Амител

Смартфон. Просмотр фильма в онлайн-кинотеатре / Фото: freepik.com

По итогам первого полугодия 2023 года МегаФон зафиксировал рост мобильного трафика видеосервисов вместе с увеличением числа их пользователей. Растет и средняя сессия просмотра.

За шесть месяцев мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, а число пользователей – на 13%.

По сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы больше времени проводят за просмотром видеоконтента: средняя продолжительность пользовательской сессии на мобильных устройствах выросла на 4% и составила 35 минут.

Популярность мобильных видеосервисов доказывает и рост количества активных приложений у пользователей: на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса, против 2,2 в первом полугодии 2022-го.

Количество абонентов с одним приложением онлайн-кинотеатра сокращается, при этом растет доля тех, кто предпочитает от двух до четырех видеосервисов (48% от всех пользователей).

Пользователи чаще всего смотрят онлайн-кинотеатры в четверг и воскресенье. При этом на горизонте полугода пик активности приходится на январские и майские праздники, а спад – на вторую половину апреля.

Наиболее активно росла доля пользователей категории 25-35 лет. Годом ранее она составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, в январе-июне 2023 года – уже 50%.

Категория 17-25 лет за год не изменилась и составила 26%. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше пользоваться онлайн-кинотеатрами.

Увеличение числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлено и развитием самих гаджетов: смартфоны с наибольшей диагональю экрана и его разрешения продаются все активнее.

Так, в розничной сети МегаФона и Yota* за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями 6,7-6,9" выросли с 5 до 32% от всех продаж мобильных телефонов. Самыми популярными смартфонами с диагональю 6,7-6,9 в 2023 году стали:

Honor X8*;

Huawei Nova Y70*;

Xiaomi Redmi Note10 Pro*;

Tecno Camon 19*;

Tecno Pova 3*;

Tecno Pova 2.

*Yota ("Йота"); Honor X8 ("Хонор Икс8"); Huawei Nova Y70 ("Хуавей Нова Уай70"); Xiaomi Redmi Note10 Pro ("Ксяоми Редми Нот 10 Про"); Tecno Camon 19 ("Текно Камон 19"); Tecno Pova 3 ("Текно Пова 3").