МегаФон первым из операторов разработал радиосвязь для экстренных служб и бизнеса

Услуга позволяет мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа

25 апреля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KJqzq

Оборудование. Связь / Фото: freepik.com

МегаФон первым среди сотовых операторов разработал российскую профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и компаний. Она работает на базе сети LTE*, что позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу организовать оперативную коммуникацию и определять геолокацию, транслировать видео. Услуга доступна также через облачное подключение без установки и обслуживания дополнительного оборудования.

МегаФон реализовал проект совместно с компанией "Триалинк". Контракт предусматривает не только разработку ПО для транкинга, но и его последующее обслуживание и техническую поддержку.

Совместное решение включает серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT*, одним нажатием которой можно вызвать отдельного абонента или целую группу.

Функционировать связь будет в любом месте, где есть покрытие LTE. Если же объект находится за пределами зоны, то специалисты оператора развертывают сеть для организации работы транкинга.

Если раньше технологии позволяли общаться лишь голосом, то в последние годы все более востребованы системы PoC*, связывающие абонентов через сотовую сеть. Это открывает широкие возможности для пользователей, включая обмен файлами, трансляцию видео и отслеживание местоположения.

"Тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным. Помимо оперативной голосовой связи оно дает заказчику возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать файлы и фото и даже транслировать видео в высоком разрешении – все это происходит на скорости до 300 Мбит/с и по защищенной мобильной сети", – поясняет директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.Подключение возможно в двух форматах: либо заказчик приобретает устройства связи и размещает у себя серверы для транкинга, либо подключается к серверам оператора через облачные технологии МегаФона.

При втором варианте заказчик экономит на установке допоборудования и его обслуживании, а весь трафик обрабатывается на мощностях МегаФона. Новая система универсальна и может быть бесшовно интегрирована с уже работающими системами профессиональной радиосвязи прежних стандартов.

*LTE ("ЭлТэЕ"); PTT ("Пуш-ту-Ток"); PoC ("Пуш-ту-Ток Саюлар").

Рекламодатель ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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