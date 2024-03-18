Россияне вместо смартфонов стали дарить смарт-часы, фитнес-браслеты и умные колонки

К таким выводам пришли аналитики МегаФона

18 марта 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KatU9

Смартфон. Девушка / Фото: Shutterstock

По данным МегаФона, россияне стали чаще дарить смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники, заменив ими смартфоны. Продажи гаджетов в денежном выражении выросли в 2,3 раза накануне 8 Марта по сравнению с обычной неделей.

Спрос на электронику перед праздником вырос на 27% по количеству и на 45% – в денежном выражении по сравнению со средними значениями обычной недели года. Специалисты отметили, что и мужчины стали немного щедрее – средний чек увеличился на 8%.

Спрос на умные колонки в интернет-магазине и розничной сети МегаФона также вырос. В канун женского праздника их продажи увеличились на 296% в количественном и на 264% в денежном эквиваленте. Самыми востребованными были "Яндекс Станции" ("Лайт" и "Мини+").

Популярным подарком были и аксессуары. Лидирующую позицию в списке занимают беспроводные наушники (продажи увеличились в денежном эквиваленте на 120%). Покупатели предпочитали Xiaomi Redmi Buds 4 Lite* и Active*, а также Apple AirPods*.

Быстрый рост продаж продемонстрировали умные часы и фитнес-браслеты. Их продажи выросли в два и три раза соответственно.

Покупатели выбирали:

Infinix Watch 1 XW1*;

Xiaomi Redmi Watch 3 Active*;

Xiaomi Smart Band 8 Act*.

Apple Watch* покупали чуть реже.

Продажи смартфонов перед праздниками традиционно занимают наибольшую долю. В этом году они составили 42% от общего числа. Однако спрос на категорию снизился на 2 п.п. по сравнению с общим ростом розничных продаж. Наиболее востребованными моделями стали:

Realme Note 50*;

Infinix Smart 7*;

Realme C51*;

Tecno Spark Go*.

Напомним, ранее аналитики МегаФона зафиксировали, что жители Сибири в последнюю неделю активнее посещали кулинарные сайты. Такой рост интереса к ним был связан с поиском хорошего рецепта блинов к празднику Масленицы. Рост интернет-активности зафиксировали и на онлайн-площадках по продаже продуктов.

*Xiaomi Redmi Buds 4 Lite ("Ксяоми Редми Бадс 4 Лайт"); Active ("Актив"); Apple AirPods ("Эйпл Эйрподс"); Infinix Watch 1 XW1 ("Инфиникс Вотч"); Xiaomi Redmi Watch 3 Active ("Ксяоми Редми Вотч 3 актив"); Xiaomi Smart Band 8 Act ("Ксяоми Смарт Бэнд 8 Экт"); Apple Watch​ ("Эйпл Вотч"); Realme Note 50 ("Реалме Нот 50"); Infinix Smart 7 ("Инфиникс Смарт 7"); Tecno Spark Go ("Техно Спарк Гоу").

ПАО "МегаФон"

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