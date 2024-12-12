МегаФон помогает Сахалину достичь углеродной нейтральности

Разработка оператора передает данные в режиме реального времени

12 декабря 2024, 19:40, ИА Амител erid: LjN8KYWX7

Автоматический пост наблюдения / Фото: пресс-служба ГК "Стратегия"

В борьбе с глобальным потеплением все более важную роль играют точные данные о выбросах и поглощении парниковых газов. МегаФон, один из крупнейших операторов связи в России, в партнерстве с Сахалинским государственным университетом (СГУ) запустил экспериментальный проект по мониторингу парниковых газов в прибрежно-морской зоне залива Анива. Проект, реализуемый на морском карбоновом полигоне, призван дать детальное представление о балансе углерода в регионе.

"Наш климатический эксперимент имеет не только научное, но и образовательное значение. Практические результаты мы сможем наблюдать уже в следующем году", – подчеркнул министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов.

В основе проекта – комплексный мониторинг экосистемы "почва-вода-атмосфера". Для этого МегаФон установил на полигоне сеть из 12 автоматических постов наблюдения, оснащенных датчиками для измерения концентрации углекислого газа и метана, а также сбора метеорологических данных. Дополнительно смонтированы два гидрологических датчика для отслеживания уровня воды в прибрежных водоемах.

Данные, поступающие в режиме реального времени, анализируют ученые СГУ. Они позволят оценить объем допустимого уровня выбросов и сформировать рекомендации для достижения углеродного баланса на острове.

"Решение, которое мы предложили, позволит сформировать в регионе "большие данные" для изучения природной способности поглощать углерод, что станет основой для разработки важнейших климатических проектов", – сказал директор департамента по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

Проект на Сахалине – часть большой инициативы МегаФона по внедрению цифровых решений в сфере экомониторинга. Компания активно сотрудничает с промышленными предприятиями и региональными властями по всей России, помогая им получать точные данные о состоянии окружающей среды.

Эксперты отмечают, что подобные проекты играют ключевую роль в достижении глобальных целей по борьбе с изменением климата.

Использование big data (биг дата) в области экомониторинга открывает новые возможности для понимания сложных климатических процессов и разработки эффективных стратегий адаптации.

Сахалинская область стремится достичь углеродной нейтральности к концу 2025 года. Проект МегаФона и СГУ станет важным шагом на этом пути, предоставляя ценные данные для принятия обоснованных решений.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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