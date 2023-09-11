Для этого он построил защищенный канал связи протяженностью 50 км

11 сентября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ФГУП "Росморпорт" в Мурманской области

МегаФон построил защищенный канал связи для навигации танкеров-газовозов в Мурманской области. Он будет использоваться для передачи изображения с радаров и метеоданных. Устойчивый сигнал и непрерывность потока данных позволят контролировать безопасность движения танкеров к плавучему хранилищу газа.

МегаФон объединил в защищенную сеть объекты ФГУП "Росморпорт" в Мурманской области: автоматизированный радиотехнический пост в акватории Баренцева моря и Центр системы управления движением судов. Расстояние между ними составляет почти 50 км. Объекты соединены между собой радиорелейной связью по двум каналам, проложенным разными маршрутами. Скорость передачи данных по сети – до 500 Мбит/с.

Информация от радионавигационного оборудования и автоматической метеостанции в высоком качестве и без задержек теперь поступает в центр управления в Мурманске. За счет устойчивого сигнала связи МегаФона контролировать навигационную обстановку и поддерживать радиосвязь с судами можно в режиме реального времени, принимая оперативные решения и обеспечивая безопасность судоходства.

"Цифровые решения МегаФона применяются в самых разных отраслях, но всегда направлены на то, чтобы упростить процессы и повысить их эффективность. Наш партнер в Мурманской области выполняет сложные и ответственные задачи по сопровождению танкеров к терминалу с плавучими хранилищами и контролю за процессом перевалки газа. Эта работа еще больше усложняется спецификой погодных условий в регионе", – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Северо-Западном регионе Юлия Сябитова.

Она также выразила уверенность, что высокое качество связи МегаФона позволит партнеру принимать необходимые оперативные решения и обеспечить безопасность на всех этапах своей деятельности.

У МегаФона уже есть успешный опыт обеспечения безопасности судоходства – в Камском бассейне на территории Пермского края. Там контроль на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают плавучие навигационные знаки – цифровые буи.