МегаФон расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула

Теперь высокоскоростной интернет доступен даже в удаленных комнатах квартир

01 сентября 2023, 17:05, ИА Амител erid: LjN8JvHJ4

Фото: МегаФон

В плотно населенных локациях Барнаула – жилом комплексе "Времена года" и микрорайоне "Лазурный" – усилили 4G*-покрытие. МегаФон модернизировал существующие базовые станции, и теперь десятки тысяч жителей смогут оценить улучшенное качество передачи данных.

В жилых массивах усовершенствовали телеком-оборудование в низкочастотном диапазоне. Такой сигнал LTE* более стабильно работает внутри зданий, а также имеет увеличенную дальность, что позволяет обеспечить передачу данных на большем расстоянии от базовых станций. Теперь высокоскоростной интернет доступен даже в удаленных комнатах квартир, а также на прилегающих дворовых территориях. Кроме того, модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE*. Эта технология голосовой связи работает в 4G и повышает качество звука – во время разговора создаётся эффект присутствия.

"В Барнауле постоянно растет мобильная активность – в этом году жители краевой столицы использовали на 15% больше трафика, чем за аналогичный период 2022 года, а в микрорайонах “Времена года” и “Лазурный” – в два раза. Мы прогнозируем рост нагрузки на нашу инфраструктуру и заранее проводим работы на сети, чтобы закрыть потребности наших абонентов в стабильном интернете и качественной голосовой связи. Инженеры модернизируют и строят новые телеком-объекты – с начала года такие работы уже провели более чем в 120 локациях региона", – прокомментировала директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

Работу оператора по улучшению качества связи и интернета отметило независимое исследование международной компании Ookla®, которое подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета в Алтайском крае. Во втором квартале 2023 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 21% – до 31,37 Мбит/с по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Барнауле – медианная скорость скачивания здесь равна 37,01 Мбит/с, и это также самое высокое значение среди всех операторов.

* 4G (4Джи); Ookla ("Оокла"), LTE ("ЛТЕ"); VoLTE ("ВоЛТЕ")

ПАО "Мегафон"

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